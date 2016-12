Sergio Ramos reddet Real Madrid på overtid igjen

(Real Madrid - Deportivo La Coruña 3-2) Syv minutter før slutt så det bekmørkt ut. Men som mot Barcelona forrige helg dukket Sergio Ramos (30) opp og sikret Real Madrid-jubel i sluttminuttene.

– Hva er det med dette laget? nærmest skrek Petter Veland mens Sergio Ramos jublet for scoringen som forseglet tre dyrkjøpte poeng for Real Madrid sent lørdag kveld.

Det var midtstopperens femte scoring på fjorten ligakamper denne sesongen. Scoringen lørdag kveld sørget for dobbel jubel:

• Real Madrid satte ny klubbrekord, med 35 kamper på rad uten tap i de store turneringene. Rekorden på 34 har stått siden 1988/89.

• Luken ned til Barcelona - som i det 83. minutt var på tre poeng - forblir med seks poeng.

– Det er helt tilfeldig, sa kapteinen selv på Viasats sending da han fikk spørsmål om hans evne til å dukke opp.

– Vi kjemper til slutten av kampen. Vi gjorde ingen spesielt god kamp. Vi ble straffet to ganger, men vi hadde tid til å snu det på, kommentertet kapteinen videre.

Les også: – Fransk fotball vil gi Ødegaard en ny dimensjon

KOPI: Dette bildet - etter Madrids 3-2-scoring på overtid - er nærmest kliss likt bildet etter 1-1-scoringen mot Barcelona på Nou Camp for en uke siden. Foto: Pierre-philippe Marcou , AFP

– Sergio Ramos er Sergio Ramos



For det ble ingen enkel vei til seier for det seiersvante hovedstadlaget.

En oppskriftsmessig ledelse etter scoring av Álvaro Morata ble avløst av to magiske minutter fra en tidligere Real Madrid-spiller.

Joselu brukte kun to minutter på å snu 1-0 til 1-2. Først med et kremmerhus, deretter med en tap-in.

Det var Joselus tredje scoring i ligasammenheng etter like mange skudd. Det første kom i 2011 - for Real Madrid.

Deportivo La Coruña holdt unna lenge. Men i det 83. spilleminutt steg innbytter Barcelona-fødte Mejía til værs og styrte inn et innlegg fra Lucas Vazquez.

Da klikket tikket inn i andre overtidsminutt ble Sergio Ramos nok en gang den store helten.

– Sergio Ramos er Sergio Ramos. Det finnes ingen andre som han i slike situasjoner, kommenterte tomålsscorer Joselu etter kampslutt.

Se også: Martin Ødegaard på Rennes-kamp

– En hel motorvei å boltre seg på



Uten Ronaldo, som ble hvilt før Real Madrid reiser til Japan for å spille semifinale i klubb-VM førstkommende torsdag, gikk «Los Blancos» til pause på stillingen 0-0.

Trioen Bale, Ronaldo og Benzema ble erstattet med Isco, Morata og Asensio.Isco spilte til Álvaro Morata. 24-åringen vendte seg innover i banen og banket ballen i hjørnet fra rundt 25 meter.

– Se på Álvaro Morata. Det er ingen overraskelse at Morata scorer, utbrøt Petter Veland da spanjolen satte inn sitt syvende mål på åtte kamper for hvittrøyene.

Forrige helg: Heldramatisk El Clásico

1-0: Álvaro Morata sendte hjemmelaget opp i en oppskriftsmessig ledelse like etter hvilen. Foto: Javier Barbancho , Reuters

– Den tidligere Real Madrid-spilleren. Dette er den første han spiller mot, og jaggu scorer han ikke. Og for en scoring det er, kommenterte Petter Veland da utligningen til Joselu var et faktum.

Casimiro rotet bort ballen rett utenfor egen 16-meter. Ballen ble trillet ut til venstre, der Joselu kikket opp, strakk ut vristen og limte ballen opp i venstre kryss.

– Det går ikke an å få den ballen der nærmere krysset inn, kommenterte Petter Veland.

Kun to minutter senere hadde bortelaget snudd kampen på mektige Santiago Bernabeu.

– Nok en gang så sover Real Madrid-forsvaret. Det er jo en hel motorvei å boltre seg på for Deportivo, som har snudd 1-0 til 1-2 i løpet av to minutter.

Men dramaet og snuoperasjonene var ikke et tilbakelagt kapittel for kvelden.

Til slutt kun Maria

Midtuken: Gruppeseieren røk etter sen Reus-scoring