Ronaldo-bråk da Real Madrid ble slått av Sevilla

(Sevilla - Real Madrid 2-1) Real Madrid hadde ikke tapt på 40 kamper. Men så satte Sevilla kjepper i hjulene for hovedstadsklubben.

Sevilla på bortebane er en av sesongens tøffeste bortekamper, og det hadde også Real Madrid-trener Zinedine Zidane tatt høyde for før kveldens kamp. For selv om Madrid-klubben hadde gått 40 kamper uten tap, valgte han å spille med en 3-5-2-formasjon.

Torsdag møtte de to klubbene hverandre i Copa del Rey, der Real tok seg videre med 6-3 sammenlagt.

Før hvilen hadde Real Madrid ballen mest, men slet med å komme til de helt store sjansene.

Les også: Var egentlig Ronaldo best i verden?

Store sjanser

Sevilla startet omgangen med en stor sjanse da de tok gjestene i ubalanse, og Franco Vazquez fant Wissam Ben Yedder bak forsvarslinjen. Han skjøt mot det lengste hjørnet, men Keylor Navas kom seg raskt ned og reddet.

Cristiano Ronaldo, som var usynlig før pause, plukket opp en løs ball, dro seg inn i feltet og forsøkte å spille fri Karim Benzema. Men pasningen ble brutt av Nicolas Pareja.

Like etter slet Sevilla med å få ballen unna boksen, og Benzema fikk den på ti meter. Han gikk for kraft - til tross for at nesten hele målet var åpent - og skjøt høyt over.

Les også: Gråtende Ronaldo ut på båre

Dani Carvajal, som stadig truet vertene med sin store fart på høyresiden, utnyttet en feil av venstreback Sergio Escudero, snappet opp ballen og satte fart. Så kom målvakt Sergio Rico kom ut og felte ham - på klønete vis. Dermed straffe.

Iskalde Ronaldo

Da Ronaldo sto klar til å ta straffesparket, kom Vitolo inn og sparket bort krittet på straffemerket. Ronaldo responderte med å kaste ballen ballen i ryggen på ham, og dermed brøt det ut full krangel mellom spillerne. Da bråket var roet ned, satte portugiseren straffen sikkert.

– Jeg ønsket å sette ham ut, men det funket dårlig, for han scoret. Vi gjorde alt vi kunne for å få Real-spillerne ut av balanse, sier Vitolo til spansk presse etter kampen.

Hovedstadslaget så ut til å cruise inn mot tre poeng, men en uheldig Sergio Ramos kom til fare for å heade ballen inn ved nærmeste stolpe på et innoverskrudd frispark.

Stevan Jovetic avgjorde med en nydelig scoring på overtid. Midtbanespilleren curlet ballen elegant nede i det høyre hjørnet fra om lag 25 meter.