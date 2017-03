Real Madrid mistet serieledelsen etter høydramatisk kamp

(Real Madrid - Las Palmas 3-3) Rødt kort, seks mål og tapt serieledelse var fasit etter Real Madrids hjemmekamp mot Las Palmas.

For da Barcelona valset over Sporting Gijon med festsifrene 6-1 tidligere på kvelden, måtte Real Madrid følge opp med seier for å forbli serieleder i Spania.

Det klarte ikke hvittrøyene fra den spanske hovedstaden - til tross for at de både scoret først og scoret tre mot øylaget kledd i gult.

En som gjorde oppgaven vanskelig for hjemmelaget var Gareth Bale. Andre omgang var kun to minutter gammel da Bale på kort tid fikk to gule kort og marsjordre.

Situasjonen var den helt spesielle sorten, og du kan se den her:

Ronaldo reddet poeng

Før utvisningen hadde Isco først sendt hjemmelaget i ledelsen, før Tana utlignet for Las Palmas.

Gultrøyene visste å utnytte fordelen ved å spille med en mann mer. Et knapt kvarter etter at walisiske Bale ble utvist, scoret Jonathan Viera 2-1. Kun fire minutter senere økte den tidligere AC Milan-stjernen Kevin-Prince Boateng til 3-1.

Det stod seg til det gjenstod kun fire minutter av oppgjøret.

Etter to Ronaldo-scoringer i det 86. og 90. minutt ble 1-3 til 3-3, og Los Galacticos er poenget bak Barcelona. Katalanerne har imidlertid en kamp mer spilt.

Se her: Spanske landslagsstjerner i ordkrig

Barcelona ser etter ny manager

Barcelona serverte festfotball fra øverste hylle da de et par timer tidligere på kvelden tok i mot Sporting Gijon. Seks ulike målscorere og 6-1 var fasit, før kvelden tok en svært overraskende vending.

Enrique bekreftet på pressekonferansen etter kampen at han etter sesongen er ferdig som manager i Barcelona.

Enrique har ledet klubben til to liga- og cuptitler, samt én Champions League-triumf siden han overtok treneransvaret i 2014. Katalanerne henger fremdeles med i toppen av La Liga og er klar forcupfinale. I Champions League ligger de under 0-4 etter første oppgjør mot PSG i turneringens åttendelsfinale.