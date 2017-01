Real Madrid-legender skuffet over Michael Owens vektspøk

Michael Owen spøkte om «fenomenet» Ronaldos vekt, og har blitt møtt med skuffelse av sine tidligere Real Madrid-kolleger.

Da Cristiano Ronaldo returnerte til Santiago Bernabeu for å vise frem sin fjerde Ballon d'Or for de fremmøtte, var flere tidligere Real Madrid-spillere tilstede, blant andre Luis Figo, Michael Owen og Ronaldo.

Og selv om Cristiano Ronaldo fikk sin velfortjente hyllest, ble søkelyset raskt flyttet fra den portugisiske Ronaldo til den brasilianske Ronaldo. Den tidligere Liverpool- og Real Madrid-spissen Michael Owen skapte nemlig overskrifter etter å ha spøkt om Ronaldos vekt på Twitter. De to var lagkamerater i Real Madrid i 2004 og 2005.

- Jeg trodde jeg hadde lagt på meg frem til jeg traff min gamle venn Ronnie, skrev Michael Owen på Twitter, sammen med et bilde av de to i Real Madrids storstue.

Nå har Ronaldo svart Owen. Og spøken falt tydeligvis ikke i god jord hos brasilianeren.

– Jeg er sjokkert over mye oppmerksomhet vekten min får i dagens samfunn. Jeg synes ikke det er viktig, for å være ærlig, sier Ronaldo til AS, og får støtte av landsmann og tidligere lagkamerat Roberto Carlos.

– Jeg liker ikke slike typer spøker. Ronaldo er en veldig god venn av meg. Tingen med Ronaldo er ikke vekten eller kroppen hans, men at han har et veldig stort hjerte, sier Roberto Carlos, som beskriver spøken som «respektløs».

Ronaldo blir ansett som en av Brasils beste spillere gjennom tidene. Bare Pelé har scoret flere mål for det brasilianske landslaget. Ronaldo scoret 62 mål på 98 kamper for landet sitt, mens Pelé noterte seg for 77 mål på sine 92 kamper.

Ronaldo vant VM to ganger med Brasil, og spilte i sin tid for klubber som PSV, Barcelona, Inter Milan og Real Madrid.