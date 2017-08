Real Madrid knuste Barcelona i supercup-finalen

MADRID (VG) (Real Madrid - Barcelona 2-0, 5-1 sammenlagt) Det var 30 grader i luften, hundre grader i Marco Asensios venstrebein og Real Madrid fortsetter å koke under Zinedine Zidanes ledelse.

«Campeones, Campeones, olé, olé, olé» runger det over Santiago Bernabéu, og på halvannet år som Real Madrid-trener har Zidane vunnet to Champions League-trofeer, et seriemesterskap, to UEFA Supercup-trofeer, et klubb-VM og klokken kvart på ett natt til torsdag var den spanske supercupen sikret.

Den siste pokalen er vel den minst gjeve av dem, likevel er det alltid deilig nok å feie Barcelona av banen. Og mens Real Madrid ser utrolig sterke ut foran ligastarten, halter rivalen fra nordøst. Med Neymar borte virker Barcelona mer avhengig av Lionel Messi enn noen gang før.

Samtidig viser Real Madrid at laget slett ikke er avhengig av Cristiano Ronaldo. Selv uten sin store stjerne dominerer Zidanes lag, med den samme gjengen, det samme maskineriet – og fortsetter 21 år gamle Marco Asensio på denne måten kan han ende opp som en av de aller beste om noen år han også.

Fortsatt må Asensio slåss for en plass i første-elleveren, men denne glovarme kvelden fikk han muligheten fra start og det tok bare ett minutt og 15 sekunder før han viste Zinedine Zidane at det også var en korrekt avgjørelse. Da fikk Asensio ballen rundt 30 meter fra mål, la den til rette og hamret den med den største selvfølgelighet bak en perpleks Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet.

Som om det er noe han driver med hver dag. Det er nesten ikke langt unna sannheten heller.

Man blir i hvert fall ikke særlig overrasket lenger, Marco Asensios venstrebein er noe helt spesielt og Real Madrids ledelse har selvsagt innsett det for lengst; den nye kontrakten skal ha en utkjøpsklausul på 350 millioner euro...

Modric og Kroos og Asensio og Marcelo og Kovacic og de andre var som en hvit virvelvind i åpningsminuttene. Real Madrid styrte det meste, Barcelona kom mer med etter hvert, men hjemmelaget var giftigst og klart best; Lucas Vazquez traff stolpen, før Zidane-favoritten, den litt undervurderte og hardtarbeidende Karim Benzema, lekte seg forbi Samuel Umtiti og økte til 2-0 fra kort hold før pause.

Dobbeltfinalen var for lengst avgjort, og 2. omgang ble slappere. Real Madrid hadde full kontroll, men Barcelona skal ha ros for at laget aldri falt sammen. Lionel Messi traff tverrliggeren og Luis Suarez nikket i stolpen.

Det var ikke Barcelonas kamp.

Så gjenstår det å se om det kan bli Barcelonas sesong.

Det ser ikke så bra ut akkurat nå.

PS! Den spanske supercupfinalen ble først arrangert i 1982. Barcelona har flest seire med 12, Real Madrid er nå oppe i ti. Syv ganger har disse to lagene møttes i finalen, seks av dem har Real Madrid vunnet.