Real Madrid besvarte storseirer med storseier - lekte seg mot Betis

(Real Betis - Real Madrid 1-6) Barcelona og Atlético herjet mot sine motstandere tidligere lørdag. Nærmere midnatt var det Real Madrid sin tur til å bøtte inn mål.

Forrige sesongs ligatoer ga seg ikke før det sto 6-1 i målprotokollen på bortebane mot Real Betis. Gareth Bale nikket den spanske giganten i føringen etter bare fire minutter med spill, og med det var tonen satt.

I tur og orden sørget Karim Benzema, Marcelo og Isco for at bortelaget ledet 4-0 til pause. Spesielt sistnevntes mål var av den fine sorten for dem som liker kollektiv angrepsfotball.

Hjemmelaget hadde corner rett før hvilen, men istedenfor redusering og et lite tent håp om poeng, lå ballen bak burvokter Antonio Adán (eks-Real Madrid) seks pasninger senere. Isco var det som fikk æren av å trille ballen over målstreken etter at hovedstadslaget hadde gitt hjemmelaget en oppvisning i kontringsfotball.

– En nesten komplett omgang. Jeg vet ikke om den var den beste vi har hatt under Zidane, men det er en av de, sier Isco.

Ikke så rart, for kampen i realiteten over før den andre omgangen begynte, det til tross for at manager Zinedine Zidane måtte klare seg uten flere av sine stjernespillere.

James Rodriguez, Luka Modric, Casemiro og Sergio Ramos var alle utilgjengelige for den franske manageren, men det så ikke resten av stjernegalleriet ut til å bry seg nevneverdig om.

Etter hvilen reduserte Betis én gang, før Isco igjen sendte Real Madrid opp i en firemålsledelse. Til slutt noterte også Cristiano Ronaldo seg for en scoring.

Med storseieren besvarte Real Madrid byrival Atlético og erkerival Barcelona sine storseirer tidligere lørdag. Bacelona banket Deportivo 4-0, mens Atlético snudde 0-1 til hele 7-1 mot Granada.

Ettersom Sevilla også gjorde jobben borte mot Leganes tidligere lørdag, er det uforandret i toppen av La Liga etter den 8. runden. Atlético leder med 18 poeng og hele 18 pluss i målforskjell. Real Madrid har like mange poeng og 13 pluss i målforskjell. Sevilla er poenget bak, og ett poeng bak der igjen ligger Barcelona.

Målforskjellen har for øvirg ikke all verdens å si til slutt. Innbyrdes teller først i La Liga dersom to eller flere lag ender på like mange poeng.