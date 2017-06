Presidenten bryter stillheten om Cristiano Ronaldo

Real Madrid-president Florentino Pérez (70) har ikke snakket med sin angivelig misfornøyde stjerne Cristiano Ronaldo (32).

– Jeg må snakke med Cristiano en dag. Vi har ikke snakket sammen ennå. Vi ønsker ikke å forstyrre konsentrasjonen hans når han spiller med landslaget (prøve-VM). Jeg vet ikke mer enn det jeg har lest og hørt i mediene, sier Pérez i et stort intervju på trykk i tirsdagens papirutgave av sportsavisen Marca.

Presidenten uttaler seg i forbindelse med at han er gjenvalgt som Real Madrid-president i fire nye år.

Hans første utfordring blir å håndtere Cristiano Ronaldos angivelige misnøye; portugiseren skal være så rasende og frustrert over anklagene om skattefusk at han vil forlate Spania. Spilleren beskyldes for å ha unndratt 14,7 millioner i skatt.

– Noen medier har skapt et bilde av at han er en kriminell, når han egentlig er en bra og profesjonell fyr på alle måter. Da er det vanskelig å forstå. Man har ikke tatt hensyn til uskyldspresumsjonen, sier Pérez, som legger til at han ikke har snakket med Ronaldo siden etter Champions League-finalen i Cardiff.

Kan dette være sant?

Presidenten har uttalt seg til en rekke medier. Blant dem er radiokanalen Onda Cero.

– Dette er veldig merkelig, og jeg skal snakke med ham i løpet av de neste dagene. Jeg må forsvare ham for alt det er verdt, både som spiller og som person. Alle må utfylle sine skatteplikter, men jeg har ingen tvil om at Cristiano klarer å forsvare seg selv. Det jeg har blitt fortalt, er at han har det samme økonomiske opplegget som han hadde i England, der det ikke var noe problem, sier Pérez.

Cristiano Ronaldos misnøye i Spania har ført til store spekulasjoner om spillerens fremtid. Stjernen blir koblet til gamleklubben Manchester United samt franske Paris Saint-Germain.

På spørsmål om hvordan Real Madrid vil reagere dersom det kommer inn bud på Ronaldo, svarer Pérez:

– Det har ikke kommet noen bud. Ronaldo er Real Madrid-spiller og vil fortsette å være det.

Cristiano Ronaldo har kontrakt med Real Madrid frem til 2021. Spillerne har foreløpig ikke uttalt seg om den angivelige misnøyen i Real Madrid.