Neymar servitør da Barcelona slo Real Madrid

(Real Madrid – Barcelona 2–3) Ryktene om en mulig rekordovergang til PSG ser ikke ut til å hemme Neymar (25).

PSG skal være så sikre på at Neymar blir deres, for en rekordsum på rundt to milliarder kroner, at de allerede har begynt å planlegge hvordan de skal presentere ham, melder kilder ESPN har snakket med.

Ikke at de trenger mye pomp og prakt for at supporterne skal skjønne at brasilianeren er en stor spiller. Det greier han helt fint å vise selv.

I nattens «El Clásico»-treningskamp i Miami serverte han lagkameratene to ganger da Barcelona slo Real Madrid.

BRENNHET: Neymar fikk seg tidlig en smell, men kom seg på bena og serverte to målgivende da Barcelona slo Real Madrid i Miami. Foto: Mike Ehrmann , AFP

Fikk du deg? Neymar stormet av treningsfeltet etter klammeri med lagkamerat

Etter kampen ville ikke Barcelona-trener Ernesto Valverde svare på om dette var Neymars siste kamp for laget.

– Han er fortsatt vår spiller, og vi tror han kommer til å hjelpe oss denne sesongen. Jeg vil ikke spekulere, men jeg ser likt på situasjonen nå som for noen dager siden, sa han.

Tok tidlig telling

Det så en stund ut til at fansen i Miami ville bli snytt for Neymar. Barcelona-kanten måtte ta telling og gå av banen med en skade før ett minutt var spilt i nattens treningskamp mellom de spanske storlagene i USA.

25-åringen kom seg likevel tilbake ut på gresset, og brukte kun 14 minutter før han driblet seg fri på venstrekanten. Derfra serverte han Ivan Rakitic, som banket ballen bak Real Madrid-målvakten.

Så du? Drømmedebut for Dani Alves – satte stjerneskuddet Mbappé i skyggen

Før kroatens scoring, hadde allerede Lionel Messi sendt Barcelona i føringen etter fire minutters spill, da han lurte av Luka Modrić før han scoret via Raphaël Varanee.

Neymar-assist ga seier

Tross en haltende åpning fra Real Madrid, tok det ikke lang tid før serie- og Champions League-mesterne ga svar på tiltale.

Mateo Kovačić reduserte før kvarteret var spilt, og ni minutter før pause fullførte Marco Asensio opphentingen.

Fikk du med deg? Hevder trebarnsfaren Ronaldo vil ha fire barn til

Etter pausen var det igjen Barcelonas tur, og igjen var Neymar servitør.

Brasilianeren prikket et frispark perfekt på hodet til midtstopper Gerard Pique, og spanjolen stanget inn katalanarnes tredje scoring.

Begge lag hadde store muligheter, men det endte med 3-2-seier til Barcelona.