Morata reddet Madrid etter Ronaldo-sløsing

(Real Madrid - Athletic 2-1) Cristiano Ronaldo bommet og bommet, men da reddet innbytter Álvaro Morata Real Madrid - og sørget for at laget overtok tabelltronen.

0 Real Madrid 0 Athletic Club

I det 84. minutt falt avgjørelsen: innbytter Álvaro Moratas første forsøk på innlegget fra Gareth Bale ble reddet, men samme spanjol var på returen - og pirket inn 2-1.

Det var ikke bare nok til å sikre seieren i regnværet på Santiago Bernabéu. De tre poengene gjør at Real Madrid tar over tabellteten i La Liga. Atlético, som ledet etter åtte serierunder, snublet borte mot Sevilla tidligere lørdag.

– Athletic gjorde det veldig vanskelig for oss, men vi gjorde en god jobb. Det handler om å være tålmodig og spille ut Athletic, og det klarte vi, sier Marcelo, søndagens Real Madrid-kaptein, på et Viasat 4-sendt intervju.

Overtidsdramatikk: Neymar i bakken etter flaskekasting - Messi raste

Seieren mot Athletic satt imidlertid langt inne.

Gareth Bale sendte riktignok vertene i ledelsen etter bare syv minutter, men den ble utlignet 20 minutter senere.

Deretter fulgte en rekke brente sjanser fra begge lag, men i hovedrollen: Cristiano Ronaldo. Den portugisiske storscoreren brente to store sjanser rett før pause, og hadde fire mislykkede avslutninger i løpet fra det 60. til det 70. minutt. Hans aller største sjanse kom imidlertid på overtid, men etter å ha blitt spilt helt alene med Athletics burvokter, avsluttet han unormalt svakt - rett på keeper.

Ronaldo har ikke vært i sin vante scoringsform i La Liga, og står med bare to mål etter ni runder, riktignok på bare seks kamper selv. Etter skaden han pådro seg i EM-finalen i sommer, har han slitt med å finne ligamålene slik han pleier.

VGTV: Se kunstmålet til Kevin-Prince Boateng!

Denne sesongen har han bare funnet veien til mål i storseirer over Real Betis (6-1) og Osasuna (5-2), og ligger et stykke bak sitt vante skjema. Forrige sesong sto Ronaldo med syv mål etter ni runder (fem av dem i én og samme kamp), og for to år siden hadde han nettet hele 16 mål på ni runder. Året før igjen var tallet åtte.

– Jeg lurer på om det har gått til hodet på ham. Han klarer rett og slett ikke å avslutte, sier Petter Veland i Viasat-studio, og forteller at det er første gang Ronaldo går fire hjemmekamper på rad i Real Madrid uten å score.

– Akkurat nå er han på vei i en blindgate, og den sjansen han har på 2-1 pleide han å sette 11 av 10 ganger! overdriver den spanske eksperten videre for å sette ord på det hele.

Manager Zinedine Zidane virker imidlertid ikke å være bekymret.

– Han kommer til sjanser, og det er det vanskeligste i fotball. Scorer han ikke i dag, gjør han det i morgen, sier han.

Til tross for et sjansesløseri fra Ronaldo, kunne Real Madrid juble for alle poengene og serieledelse etter ni runder. Laget topper den ekstremt jevne La Liga med sine 21 poeng, ett foran Sevilla, to foran Barcelona og Villarreal og tre foran Atlético på 5. plass.

AVGJORDE: Álvaro Morata, her løftet opp av Lucas Vazquez under Champions League-kampen mot Legia Warszawa. I bakgrunnen: Cristiano Ronaldo. Foto: Javier Soriano , AFP

VG kommer tilbake med mer!