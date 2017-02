Mektig snuoperasjon da Real Madrid tok tilbake tabelltoppen

(Villarreal - Real Madrid 2-3) En 19 minutters magisk snuoperasjon sørget for at Real Madrid tok tilbake tabelltoppen i La Liga søndag kveld.

Etter at Lionel Messi sikret Barcelona-seier mot Atlético Madrid tidligere søndag, måtte Real Madrid vinne for å ta tilbake tabelltoppen.

Og det så lenge ut til at katalanerne skulle forbli på tabelltopp også etter Madrids oppgjør mot Villarreal.

For «den gule ubåten» ledet 2-0 på hjemmebane mot Los Galacticos med kun 26 minutter igjen på kampuret.

Så snudde alt på Estadio el Madrigal.

• I det 64. minutt reduserte Gareth Bale til 2-1 med pannebrasken.

• Så utlignet Ronaldo på et omdiskutert straffespark ti minutter senere.

• Deretter satte Alvaro Morata punktum for den vanvittige snuoperasjonen på 19 minutter, da han stanget inn 3-2 etter 83 minutter.

Med seieren tar Real Madrid tilbake tabelltoppen i La Liga, ett poeng foran Barcelona. I tillegg har de en kamp mindre spilt.

Omdiskutert straffesituasjon

Det var imidlertid massive protester i forkant av Madrids 2-2-scoring.

Isco fyrte av fra 20 meter, og skuddet ble blokkert av Victor Ruiz. Ballen spratt opp i hånda til kaptein Bruno Soriano, og kampleder Gil Manzano pekte på straffemerket.

Hjemmepublikumet pep, Villarreal-spillerne følte seg snytt, men dommeren var urokkelig.

Fra straffemerket gjorde Madrids nummer syv - Cristiano Ronaldo - ingen feil, og utlignet for bortelaget. Scoringen var hans 57. fra straffemerket for Real Madrid. Portugiseren er dermed den spilleren i La Liga som har scoret flest mål fra krittmerket gjennom tidene.

Kun ni minutter senere var snuoperasjonen komplett.

Marcelo slo et millimeterpresist innlegg som traff pannebrasken til Alvaro Morata. Innbytteren stanget inn den svært viktige 3-2-scoringen i gullkampen i La Liga.

Fra Villarreal-dominans til gul kollaps

Det lå lenge an til å bli en helsvart kveld for Real Madrid, som til slutt kunne juble.

For starten på den andre omgangen - etter en målløs 1. omgang - var det hjemmelaget som dominerte.

Fem minutter ut i den andre omgangen var kampens første scoring et faktum.

Adrian chippet ballen mot bakerste stolpe og fant Samu Castillejo, som headet tilbake til Manu Trigueros. Midtbanespilleren banket ballen lekkert via det våte gresset og i mål, bak en utspilt Keylor Navas

Få minutter senere sto Cristiano Ronaldo nok en gang frustrert med hendene på hoftene på midtbanen.

For Villarreal økte til 2-0.

Bakambu ble spilt gjennom av en boksåpnerpasning av sin kaptein Bruno Soriano. Franskmannen viste muskler i duell mot Sergio Ramos og holdt unna Madrid-kapteinen før han dunket inn nok et mål for hjemmelaget.

– Den linjalpasningen fra Soriano finner råsterke Bakambu, og venstrebenet hans sørger for 2-0, sa Viasat-kommentator Arnstein Friling.

Gareth Bale startet for Real Madrid for første gang siden november, etter et lengre skadeavbrekk. Mot laget som han debuterte mot med scoring den 14. september 2013, viste waliseren klasse.

Carvajal fikk prikke inn et innlegg fra hjørne av 16-meteren. Ballen ble møtt av Bales hode, som kom i voldsom fart bakfra. Reduseringen var et faktum.

JUBELSCENER: Real Madrid-spillerne jubler for 3-2-scoringen til Alvaro Morata. Foto: Heino Kalis , Reuters

Deretter fulgte en omdiskutert straffesituasjon og et Morata-hodestøt, som forseglet tre poeng og videre tabelltopp i La Liga.