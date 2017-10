Madrid-fansen viftet med spanske flagg - Isco-dobbel mot Espanyol

(Real Madrid - Espanyol 2-0) Madrid-fansen viftet med spanske flagg på tribunen - og på banen ble Espanyol sendt tilbake til Catalonia med 0-2 i sekken.

Real Madrid tok imot katalanske Espanyol i den spanske hovedstaden søndag, det etter at Barcelona tidligere på dagen hadde slått Las Palmas foran tomme tribuner.

Der Barcelona valgte å spille for tomme tribuner blant annet for «å vise verden hva som foregår i Catalonia», var deler av Santiago Bernabéu-tribunen kledd i spanske flagg, det for å vise sin støtte til et samlet Spania.

Ifølge SVT delte klubben ut flere kort med den spanske flaggets farger til supporterne utenfor stadion, og ba dem holde de opp i det 12. minutt.

– Vi er alle den 12. spilleren, og vi er alle Spania, skal det ha stått på kortene.

Tilfeldighetene ville også ha det til at Madrid skulle møte Espanyol denne søndagen, det andre La Liga-laget fra Barcelona og Catalonia.

Det ble ingen god opplevelse for gjestene.

Halvtimen spilt sendte Cristiano Ronaldo en stikker i retning Isco, og alene med keeper var han nådeløs.

Samme mann dunket også inn Real Madrids andre rett etter 70 spilte minutter.

Da var det på mange måter game over for Espanyol, som rett før hadde skuslet bort en gigantisk gratismulighet. Foran mål klarte ikke Gerard Moreno å stokke beina ordentlig, og dermed ble det ikke 1-1. Istedenfor satt altså 2-0 rett etterpå.

Real Madrid er fortsatt et stykke bak serieleder Barcelona, som på sin side står med syv strake seirer. Hovedstadsklubben har hatt en trøblete sesongstart med to uavgjort og ett tap på de første syv kampene. Deres 14 poeng holder til en foreløpig 5. plass.