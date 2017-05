Kjent podcast advarer stjerneskudd mot å gå i Ødegaard-fellen

Vinícius Júnior (16) er Real Madrids siste tenårings-erobring. I The Guardian-podcasten «Football Weekly» frykter man at han skal oppleve det samme som Martin Ødegaard (18).

Den populære fotballpodcasten, som har nesten 200.000 lyttere i snitt for hver episode, begynner raskt å diskutere den unge nordmannen når Vinícius Júniors ferske overgang til Real Madrid blir tatt opp.

– Er det risiko for at han kan bli den neste Martin Ødegaard? Han er jo fortsatt ung, men det er åpenbart at han ikke har utviklet seg veldig raskt. Er det ikke en risiko for at Real Madrid gjør akkurat det samme her, spør journalisten Iain Macintosh.

Kaller Ødegaard-valg «et kjempestort feilsteg»

Ødegaard signerte for Real Madrid som 16-åring i januar 2015, etter å ha vært ønsket av mer eller mindre samtlige europeiske storklubber. Overgangen skal ha hatt en ramme på nesten 40 millioner kroner.

Drøye to år senere har Real Madrid sikret seg en ny ettertraktet 16-åring. Vinícius Júnior skal være brasiliansk fotballs neste storhet. Etter å ha blitt koblet til Barcelona, Chelsea, Manchester United, Manchester City og Arsenal, endte også han opp i den spanske hovedstaden.

Prisen: 420 millioner kroner. Og dét med bare åtte minutter med brasiliansk seniorfotball på CV-en.

– Så unge spillere er ikke engang ferdig utvokste, noe som kan påvirke talentet deres. I dette tilfellet tror jeg Real Madrid ønsker å være raskt ute for å unngå å gå glipp av et talent i Neymar-klasse, sier James Horncastle, en av journalistene i panelet.

Nok en gang trekkes Martin Ødegaard frem som en advarsel for den unge brasilianeren.

– Jeg tror Ødegaard definitivt er eksempelet å peke på her. Real Madrid har rett og slett vært et kjempestort feilsteg i hans karrierevalg. Det har ikke gjort noe som helst for utviklingen hans. Når du er i den alderen, er det veldig viktig å ta riktig valg av klubb, sier Horncastle, som senere legger til at han ikke blir overrasket om Vinícius Júnior ikke lever ut sitt fulle potensial på grunn av klubbvalget.

«Football Weekly»-panelet trekker i stedet frem Monaco og Borussia Dortmund som toppklubber som har vist seg å være flinke til å utvikle unge spillere.

Kastrati mener det er «idiotisk» å si at Ødegaard valgte feil klubb:

Vil bli mer moden før han flytter

I motsetning til Martin Ødegaard, som flyttet til Madrid noen få dager etter å ha fylt 16, kommer Vinícius Júnior til å bli værende i Brasil minst frem til 2018. Det er nemlig ikke lov å hente spillere under 18 år fra utenfor EU- og EØS-land.

Real Madrid skriver i en pressemelding at brasilianeren blir værende i sin nåværende klubb, Flamengo, frem til juli 2019 – med mindre de to klubbene blir enige om at han kan komme tidligere.

– Jeg vil komme til Madrid med et kaldt hode. Jeg vil tilbringe ett eller to år i Flamengo først, sånn at jeg er mer moden når jeg kommer dit, sier Vinícius Júnior ifølge ESPN.

Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, tror ikke nødvendigvis at dette er et resultat av at Real Madrid har lært av Ødegaard-overgangen.

– Jeg vil tro at en klubb som Real Madrid hele tiden gjør vurderinger av hva som kan bli gjort bedre. Men jeg tror dette først og fremst handler om at de har funnet et ekstremt talent som det var stor interesse for, og at de skjønte at de måtte signere ham nå hvis ikke noen andre skulle gjøre det. Jeg tror det handler mer om det enn at de føler at de gjorde noe galt med Ødegaard, sier Veland.

Han synes det er et i overkant negativt syn på nordmannens overgang til den spanske storklubben.

– Det er for tidlig å komme med noen fasit på hvordan Real Madrid-overgangen har gått. Han har spilt mer og mer og vært bedre og bedre i Heerenveen. Han har nettopp blitt 18, spiller fast i Eredivisie og har kontrakt i Real Madrid. Hvis Ødegaard er et skrekkeksempel, så har man det godt, sier Veland.