Ingen Ødegaard i Real-troppen

Martin Ødegaard (17) var ikke en del av Real Madrid-troppen til onsdagens cupkamp. Det kom ikke som et sjokk på Petter Veland, som fortsatt tror Ødegaard kan få spilletid i returkampen.

Onsdag kveld møter Real Madrid Segunda B-laget Cultural Leonesa i 16-delsfinalen i Copa del Rey. Flere spanske journalister regnet med at Martin Ødegaard, som til daglig spiller på samme nivå som Cultural på tredje nivå, endelig skulle være en del av Real-troppen.

Men heller ikke denne gangen var det plass til den norske unggutten.

Da troppen ble annonsert onsdag ettermiddag var det uten navn som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og Gareth Bale. Trener Zinédine Zidane valgte å utelate alle Castilla-spillere og det gjorde at det ikke var plass til Ødegaard.

– Ikke noe nyhet

La Liga-ekspert Petter Veland syntes ikke laguttaket til Zidane vakte så stor oppsikt som enkelte skulle ha det til.

– Det kom ikke som noe stor nyhet på meg. Det har vært 50/50 om Ødegaard skulle være med i troppen, kanskje vippet litt i favør av Martin, sier Veland.

Sist gang Ødegaard var i troppen til laget fra den spanske hovedstaden i en tellende kamp var i mai 2015, da han fikk 33 minutter i serien mot Getafe.

– Real Madrid har en førsteellever som spiller når den er skadefri. Når disse spiller sitter spillere som Isco, James Rodriguez og Mateo Kovacic på benken. Da er Copa del Rey en fin arena med tanke på å vise seg frem, mener eksperten.

LA LIGA-EKSPERT: Petter Veland tror fortsatt Martin Ødegaard kan få spilletid for Real Madrid før januar. Foto: , IKKE VG-BILDE

Tett kampprogram

Det er kun lov til å ha med 16 spillere i en Copa del Rey-tropp. Hadde det vært lov med 18 spillere i troppen hadde Ødegaard vært med, mener Veland.

– Det er 16 spillere i troppen og det er derfor hverken Ødegaard eller Enzo Zidane er med. Men Ronaldo, Bale eller Benzema er heller ikke med, og Zidane vil hvile disse spillerne uten at de føler at de blir vraket. Det gjør at Copa del Rey er en fin arena for å hvile stjernespillerne.

Veland tror fortsatt at Ødegaard kan få muligheten i returkampen mot Cultural, som spilles på Santiago Bernabéu i slutten av november. Kampen kommer i et tett program med viktige kamper på løpende bånd.

– I perioden hvor returkampen spilles er det både serie og Champions League. Det tette programet er ikke negativt for mulighetene til Ødegaard, fortsetter kommentatoren.

Real Madrid møter Sporting Gijon 26. november i La Liga, Cultural 30. november i returkamp i cupen, Barcelona 3. desember i La Liga og Borussia Dortmund 7. desember.

– Det er ikke kjørt, men returkampen blir mest sannsynlig den eneste sjansen han får i løpet av 2016, avslutter Veland.