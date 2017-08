Hva tenker du nå, Messi?

Kommentar MADRID (VG) Lionel Messi sto tålmodig og ventet på at Real Madrid-kaptein Sergio Ramos skulle løfte pokalen, men da den etter hvert litt slitsomme «We are the champions» ble sendt utover høyttalerne fikk det være nok.

«No time for losers», sang Freddie Mercury, mens Messi og hans tapende menn forsvant under tribunene på Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo hadde kommet motsatt vei, med capsen bak-frem, for å kose seg med enda en pokal han skal sende kopi av til museet sitt i Funchal på Madeira.

GUTTEN MED POKALENE: Cristiano Ronaldo satt på tribunen da Luka Modric og de andre lekte med Barcelona. Etterpå kom han ned for å feire en ny pokal. Foto: AP

Mannen som kommer til å vinne Gullballen igjen om noen måneder var suspendert, men Real Madrid vinner jo likevel, som mot Manchester United og Barcelona i sommerens to supercupfinaler.

Det siste året er det totalt 17 kamper portugiseren ikke har startet (fått noen minutter i to av dem); Real Madrid har vunnet 16, spilt uavgjort én gang og scoret 60 mål.

Denne uken ble Barcelona blåst bort med 5-1 sammenlagt over to kamper, og etterpå snakker Gerard Piqué om at han aldri før har følt seg så underlegen mot Real Madrid, og det altså nesten uten Cristiano Ronaldo på banen.

Det er så man lurer på hva Lionel Messi tenker når han tusler rundt foran der. Mer enn noen gang handler «Barça» om hva den unike argentineren klarer å finne på. Han fant i og for seg på en god del på Bernabéu, Messi er så vanvittig god at han alltid skaper noe, men Barcelona hadde marginene mot seg foran mål.

Likevel er det neppe små marginer dette handler om. Høyrebackplassen er fortsatt et problem og midtbanen trenger et løft, Iniesta er eldre og Rakitic sliter mot de aller beste. Coutinho-spekulasjonene tar ikke slutt, mens hans landsmann Paulinho er hentet fra Japan for 370 millioner kroner, selvsagt altfor mye penger (det også). Det blir interessant å se hvordan den nye sjefen Ernesto Valverde har tenkt til å bruke «boks-til-boks»-spilleren Paulinho, latterliggjort i Tottenham, men strålende for Brasil i halvannet år, så vær litt forsiktig med å undervurdere ham.

Uansett må et nytt Barça-fundament bygges. Det trengs ikke i Madrid, der det bare var smil å se, fra de folksomme gatene i flere timer før kampen, til de som feide de samme gatene klokken tre på natten. De eneste sinte hvitkledde menneskene å se var fire-fem menn på rundt 60 år som fikk utsikten sperret av en TV-fotograf, rett ved siden av pressetribunen. Det var et rabalder av de sjeldne i et kvarters tid, men det ble ordnet opp i det også og da applauderte herrene nesten like mye for fotografen som for Marco Asensios drømmescoring.

«Hva er hemmeligheten? Hvordan gjør dere det?» ble Zinédine Zidane spurt, konfrontert med at Barcelona ble utspilt uten Ronaldo, uten Isco, uten Bale, uten Casemiro. «Vel, det er hele ideen, at vi skal ha en stall som er god nok når noen ikke kan være med», svarte franskmannen rolig, han som mange tvilte på, men halvannet år senere står der med syv pokaler, selv om det skal sies at tre av dem er såkalte supercup-trofeer, ikke all verdens prestisjetunge.

I MADRID: Trond Johannessen.

Men to strake Champions League-triumfer er prestisjetungt nok, og Zidane ser stadig tryggere ut i den delen av trenerrollen han liker minst, den som handler om å snakke offentlig. Likevel bruker han ingen store ord, ingen nedlatende ord, ingen provoserende ord og heller ingen selvdyrkende ord.

Isteden snakker han mye om spillernes sult, enda mer om det harde arbeidet som ligger bak, og det virker som om noe så banalt som trivselen han har skapt er en vesentlig del av suksessen.

Mens man i England og Paris kaster nye milliarder hit og dit, virker det som om Real Madrid har funnet en slags indre ro, selv om det er fristende å bruke veldig store summer på Kylian Mbappé. Men fortsatt er det stort sett de samme spillerne som da Zidane overtok, de samme stjernene – pluss at typer som Mateo Kovacic og Marco Asensio vokser seg bare større og større.

«Husk at vi avgjorde serien i siste runde i fjor. Det blir ikke lett å vinne denne gangen heller. Men vi er klare», lover Zinédine Zidane.

Det er ikke Barcelona.

PS! Dette var startelleveren i den første av Zinedine Zidanes 90 kamper som Real Madrid-trener, 9. januar i fjor, mot Deportivo: Navas – Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo – Modric, Kroos, Isco – Bale, Benzema, Ronaldo.