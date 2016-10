Hat trick-helten Ronaldo nådde ny scorings-milepæl

(Alaves - Real Madrid 1-4) Hat trick og straffebom. I dag handlet det meste om Cristiano Ronaldo (31), som nå har scoret over 350 seriemål i karrieren.

0 Alavés 0 Real Madrid

Alaves ble flere hakk for små for Real Madrid i dagens La Liga-kamp, men for Cristiano Ronaldo ble kampen likevel ganske spesiell.

I tillegg til å være kampens store stjerne og oppgjørets desiderte midtpunkt, sørget han også for å nå et par milepæler i løpet av de 90 minuttene det tok Real Madrid å nedsable La Liga-rivalen.

Kampen endte til slutt med 4-1-triumf for Real, tre av målene signert Ronaldo, det siste Alvaro Morata.

VG LIVE: Slik var kampen

Mål nummr 350



Det første satte Ronaldo inn fra krittmerket i første omgang. Da hadde Deyverson allerede sendt Alaves i en overraskende og tidlig 1-0-ledelse, men Ronaldo sørget for balanse da han hamret straffesparket i mål etter 17 minutter.

Deretter brukte han et kvarters tid på å score sitt andre for kvelden, og mot slutten av andre omgang satte han inn nummer tre. Portugiseren kunne dermed notere seg for hat trick.

Det var faktisk hans 43. hat trick i karrieren - det første kom 12. januar i 2008, da Manchester United holdt lekestue med Newcastle i Premier League og vant 6-0.

Rasende Ronaldo: – Jeg er den idrettsutøveren det søkes mest på

Ifølge Goal sørget Ronaldo også for sitt 350. seriemål gjennom karrieren i dag. I portugisiske Sporting scoret han tre mål, før de seks påfølgende sesongene i Manchester United endte med 84 nettkjenninger i PL.

Etter overgangen til La Liga har Ronaldo med kveldens tre mål satt 264 scoringer, noe som gir et totalt antall på 351.

Les også: Ronaldo: – Jeg gråt mye

Har scoret mot alle



En finfin milepæl. Men trodde du det var kveldens eneste for portugiseren? I såfall får du tro om igjen.

Ronaldos scoringstempo i La Liga har vært heftig, men før dagens kamp var det ett lag han aldri hadde scoret mot i den spanske toppdivisjonen: Alaves. Til sammen har han møtt 31 La Liga-klubber etter ankomsten til Spania, og han har scoret mot 30 av dem.

Da han satte inn straffemålet mot Alaves etter 17 minutter i dag, var også den statistikken fullført: Nå har Ronaldo scoret mot alle han har møtt, 31 av 31 mulige.

PS! Ronado kunne blitt firemålsscorer i kveld. I det 79. minutt ble han felt av Daniel Torres, og valgte å ta straffen selv. Men keeper Fernando Pacheco gikk riktig vei, og reddet forsøket.