Real Madrid-stjernen Gareth Bale (27) – nå også eier av sin egen sportsbar– skjenker fansen en unnskyldning etter at han dyttet en motspiller og ble bortvist mot Las Palmas.

1. mars 2017 ble en begivenhetsrik dag for Gareth Bale. På ettermiddagen annonserte han at han åpner en bar i hjemlandet Wales. Og på kvelden gikk han selv i baret.

Den walisiske stjernen raste mot dommeren da han fikk sitt andre gule – og dermed rødt kort – to minutter ut i den andre omgangen i hjemmekampen mot Las Palmas. Bale dyttet til en motspiller og måtte forlate banen på stillingen 1-1.

Lest? Enrique gir seg – her er de heteste Barca-kandidatene

Gjestene fra kanariøyene økte til 3-1, Cristiano Ronaldo scorer på bestilling og puttet to mål på tampen, men det ble bare nesten for Real Madrid. Los Blancos virket tappet for energi i store deler av oppgjøret og mistet dermed to viktige poeng i tetstriden i den spanske ligaen.

Se hvordan Cristiano Ronaldo – tross alt – reddet ett poeng for Real Madrid:

Uenig i rødkortet

Etter kampen tok Gareth Bale sin del av skylden for poengtapet.

– Jeg vil gjerne unnskylde til laget og fansen. Jeg håper at jeg lærer av feilen, sier Bale til Real Madrid TV.

Husker du? Spanske landslagsstjerner i ordkrig

27-åringen, hentet til klubben fra Tottenham i 2013 som datidens dyreste fotballspiller i verden, mener derimot at han ikke burde vært utvist.

– Jeg mener at det ikke var rødt kort. Jeg fikk gult kort for et frispark, så ble jeg dyttet, og jeg dyttet tilbake, fortsetter Bale.

Tørst på andre sportsnyheter? Se Manchester City oppvisning mot Huddersfield:

– Det har vært et stort mål

Det var hans første røde kort i Real Madrid, men Bale kan likevel slukke sorgene ved å tenke på det han nå går i møte – på en helt annen arena. På Twitter slapp han onsdag nyheten om at han starter en sportsbar i Cardiff, hovedstaden i Wales.

I Twitter-innlegget la han ved en video med plantegninger av baren, og noen intervjusekvenser med seg selv der han, stolt som hane, fortalte om forventningene til det nye prosjektet.

– Det har vært et stort mål og en ambisjon for meg å åpne en sportsbar, sier Bale.

Les også: Her er grepene bak Zidanes rekordsuksess

Utestedet, som har fått navnet Elevens Bar & Grill, skal etter planen åpne på senvåren eller tidlig på sommeren allerede i år.

Real Madrid-profilen har klokkertro på at innbyggerne i Cardiff vil omfavne baren.

– Jeg er sikker på at det blir en stor suksess.

Så er spørsmålet alle lurer på: Blir det mulig å bestille seg en Bale Ale der?