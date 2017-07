Tidligere landslagsprofil Lise Klaveness (36) rister på hodet over den skjeve fordelingen på spillerutviklere til jenter kontra gutta i norsk fotball.

Aftenposten skrev før månedens EM i Nederland at det er rått parti mellom guttene og jentene hva gjelder antall spillerutviklere rundt om i Norge. Gjennomgangen slo fast at det går én jentespillerutvikler på 25 på guttesiden.

– Jeg mener at dette er roten til alt vondt. Man kan ikke forvente at folk skal la seg begeistre, eller tvinge noen til å se på kvinnefotball – men verdigrunnlaget i forbundet og klubber må være at gutter og jenter skal behandles likt og ha samme mulighet til å bli god, sier Lise Klaveness til VG.

Peker på likestilling

Den tidligere landslagsstjernen følger Norges ferd i EM for NRK i disse dager, og meldte seg på i likestillingsdebatten med et debattinnlegg på statskanalens nettsider tidligere denne måneden.

Svaret er enkelt, ifølge Klaveness. Det handler ikke bare om penger og ekstrabevilgninger. Det handler om likestilling, signaler. Og vilje.

– Likestilling er noe mange av oss vil bevare i en mer og mer polarisert verden, og fotball er en fin arena og løfte det frem på, sier 36-åringen.

Også VG-kommentator Trond Johannessen har skrevet en kommentar om temaet. Artikkelen har skapt voldsomt engasjement.

Hva har en 12 år gammel jente gjort galt som gjør at hun ikke skal få samme mulighet som klassekompisen? Skal det forklares med at voksne menn drar inn masse TV-penger? Er det rart at mange jenter gir opp?, skrev han.

Makthaverne

Klaveness støtter også fotballkommentator Roar Stokke. Trønderen utfordrer Rosenborg – i en kronikk i VG mandag – til å ta større ansvar for kvinnesatsingen i Trondheim og omegn. Styreleder i klubben, Ivar Koteng, har uttalt til Aftenposten at han «tror det blir lenge til» RBK starter et kvinnelag, men at det «godt kan hende» at de vil gi et større tilbud enn de har i dag til talentfulle jentespillere i området.

– Vi har en tendens til å følge etter våre helter, for eksempel Rosenborg. Vi ser på dem som fasiten. De som har en slik maktposisjon må snakke aktivt om kvinnefotball, være aktiv i verdigrunnlaget. Det koster så lite. Jeg tror de ville synes at det var kult, sier Klaveness.

Blant de 10 rikeste fotballklubbene i verden har åtte av dem egne kvinnelag, deriblant Barcelona, Bayern München og Manchester City. I Real Madrid jobber de med saken, mens den rikeste av dem, Manchester United, kun satser på herrefotball. I Norge har de to største klubbene, Rosenborg og Brann, ingen kvinnesatsing. Stabæk og Vålerenga er de eneste som har herre- og kvinnelag på enten nivå én eller to.

Status

Storlaget LSK Kvinner, som trenes av Hege Riise, har også et tett samarbeid med Lillestrøm. Hun støtter Klaveness betraktninger.

– Selv om dette ikke er tall man er helt sikre på, så viser det en skjevhet som vi har visst om hele veien. Vi har sagt mange ganger at når guttene klager på dårlig tilgang til gode trenere, tenk hvordan det er for jentene, sier Riise og fortsetter:

– Vi må tenke etter hva vi har muligheter til. Det er for det første større utnyttelse av ressurser enn det vi har nå. I tillegg må det skapes interesse og entusiasme. Det bør være like gøy og like høy status å utvikle gode jentespillere, sier Riise til VG.

Fotballtrener Tom Nordlie, som er ekspertkommentator for NRK under EM i Nederland, er også opptatt av statusforskjellene. Han tok for øvrig over toppserielaget Avaldsnes i 2015.

Samtidig mener han at Norge ligger foran Sverige på ett område:

– I Norge har størrelser som Even Pellerud, Åge Steen og Per-Mathias Høgmo trent både dame- og herrelag. Jeg har snakket med Lennart Johansson og Rikard Norling om dette, og i Sverige virker det nesten som du er disket fra en jobb på herresiden om du har hatt en dameklubb, sier Nordlie.