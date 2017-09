Rashford gikk fra syndebukk til helt da England tok sin 13. strake hjemmeseier

(England-Slovakia 2-1) Først ga Marcus Rashford (19) bort en scoring. Så ble han matchvinner. Seieren sørget for at England nå har stø kurs mot Russland-VM i 2018.

Med 2-1-seieren på Wembley, som har blitt Englands fort med 13 strake seire, ligger engelskmennene hele fem poeng foran Slovakia i gruppe F med bare to kamper igjen.

Med to kamper igjen, hhv. mot Slovenia hjemme og Litauen borte, skal det gå fryktelig galt om «Three Lions» ikke er å se under VM i Russland i 2018 etter seieren over gruppetoer Slovakia.

Men det startet på verst tenkelig vis for England og Marcus Rashford, som både var høyt og lavt den første timen.

Skjebnesvanger feil og praktscoring

0-1: Her setter Stanislav Lobotka inn 0-1 bak Joe Hart. Foto: John Sibley , Reuters

Unggutten mistet ballen på egen halvdel til Stanislav Lobotka etter bare tre minutter. Lobotka fant Adam Nemec, som følsomt chippet nevnte Lobotka gjennom alene med Joe Hart.

Celta Vigo-spilleren var iskald med Hart og satte ballen bak West Ham-målvakten. 1-0 til gjestene, som ble det første laget i gruppe F| til å score på England i åpent spill.

Det var også Slovakias første scoring mot England på 13 år.

Etter en svak halvtime fra hjemmelaget skapte Eric Dier balanse i regnskapet etter at han bredsidet inn en corner fra Marcus Rashford. Corneren var smart slått inn på første stolpe, der Tottenham-spilleren frigjorde seg fra mann og lekkert satte inn utligningen bak en utspilt Martin Dubravka.

Spill mot ett mål

Engelskmennene kom ut i 100 i den andre omgangen og spilte Slovakia svært baktunge, men hverken Alex Oxlade-Chamberlain eller Harry Kane klarte å overliste en god Dubravka i Slovakia-buret i løpet av det første kvarteret.

Men etter 59 minutter klarte ikke Slovakia å stå imot lenger.

Gruppe F: 1. England - 16-3 - 20 poeng 2. Slovakia - 14-6 - 15 poeng 3. Slovenia - 10-4 - 14 poeng 4. Skottland - 14-10 - 14 poeng 5. Litauen - 6-18 - 5 poeng 6. Malta - 2-21 - 0 poeng

Jordan Henderson forserte fremover med ball, inn på Slovakias banehalvdel, og slapp til Rashford på drøye 20 meter. United-spilleren vendte og fyrte av fra 18 meter. Skuddet snek seg i mål bak Dubravka.



Også etter scoringen fortsatte England å kjøre. De var nærmere å punktere og avgjøre enn det Slovakia var å utligne. Slovakia-kaptein Marek Hamsik var usedvanlig svak og var nesten ikke involvert i de 80 minuttene han fikk.

Seieren gjør at England nå har vunnet sine 13 siste kamper på Wembley. Sist gang de avga poeng var i september 2012, da de spilte 1-1 mot Ukraina. De har heller ikke tapt en hjemmekamp i VM-kvaliksammenheng siden oktober 2000, da de tapte 0-1 mot Tyskland.

I tillegg er England det landet med lengst nåværende rekke uten tap i kvalifiseringskamper med 37.

Og med fem poeng ned til Slovakia, som møter Skottland borte og Malta hjemme i de resterende kampene, skal det mye til for at vi ikke får se England neste sommer i Russland.

Andre resultater, gruppe F: Skottland-Malta 2-0, Slovenia-Litauen 4-0.