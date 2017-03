Protestaksjoner i Brasil etter at drapsdømt keeper gjør comeback

Protestene er store etter at den tidligere stjernekeeperen Bruno gjør comeback i Brasil. 32-åringen skal ha drept og partert sin gravide elskerinne i 2010 fordi hun ikke ville ta abort.

Den tidligere Flamengo-kapteinen har skrevet en toårskontrakt med Série C-klubben Boa Esporte. Ifølge globo.com samlet 26 kvinnelige supportere seg på et torg i Varginha for å protestere mot at Bruno Fernandes Das Dores de Souza nå gjør comeback på nivå 3.

Kvinnene lå som døde i en ring og hadde plakater med tekst som: «Vi kommer til å ta kampen – og vi kommer ikke til å gi oss».

Etter å ha appellert til Høyesterett, slapp Bruno ut i februar til tross for at dommen egentlig lød på 22 år og tre måneders fengsel. Han har siden vært i kontakt med et titalls klubber om å skrive kontrakt. Brasiliense og Boa Esporte har vært særlig hyppig nevnt.

– Jeg har betalt dyrt for dette. Nå skal jeg starte på nytt, sier han i et intervju med brasilianske medier.

KLAR FOR SPILL: Bruno Fernandes møter pressen etter å ha blitt klar for 3. divisjonsklubben Boa Esporte i Varginha i det sørøstre Brasil. Foto: Cristiane Mattos , AFP

– Vi gir ham kontrakt fordi han er en god fotballspiller, sier Boa Esportes sportssjef Roberto Moraes.

I rettssaken innrømmet Bruno og hans søskenbarn at elskerinnen Eliza Samudio var kvalt, kuttet opp og gitt til rottweilere – angivelig fordi hun nektet å abortere etter å ha blitt gravid med fotballstjernen. Bruno innrømmet at han kjente til hennes skjebne, men nektet for at han hadde gitt ordren om at hun skulle myrdes. Kvinnen har altså aldri blitt funnet.

Bruno spilte tidligere for en av de virkelig storklubber i Brasil, Flamengo fra Rio de Janeiro.

Boa Esporte opplevde søndag at deres hjemmeside ble hacket av rasende personer som protesterte, og sponsorer truer nå også med å trekke seg dersom det skulle bli noe av signeringen av Bruno. Det er også startet diverse underskriftskampanjer.