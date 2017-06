Zlatan tilbake i United

Zlatan Ibrahimovic (35) er tilbake på Manchester Uniteds treningsanlegg. Men fremtiden er fortsatt usikker.

Etter å ha dukket opp først i Newcastle, så i Norge, er svensken nå på plass på treningsanlegget Carrington.

Det ble avslørt da United-talentet Adrian Alvarez la ut et instagram-bilde torsdag kveld.

Bildet er tatt inne i et treningsrom, noe som tyder på at Zlatan Ibrahimovic i hvert fall har tenkt å ta opptreningen av kneet i Manchester.

– Det går veldig bra, veldig bra, sa han kort da VG møtte ham under et møte med Varner-gruppen tidligere denne uken.

Den 9. juni meddelte Manchester United at Zlatan Ibrahimovic har havnet på klubbens «released list» og altså ikke får noen ny kontrakt. Hans framtid er usikker, selv om han sa «jeg kommer til Norge» da han ble spurt etter Varner-møtet.

– Zlatan kan spille i to år til. Han har fått mange tilbud, men han kommer helt sikkert til å bli i Europa, sa hans agent Mino Raiola i slutten av mai.

Onsdag denne uken oppsto det imidlertid nye spekulasjoner om USA-flytting da det på klesmerket A-Z Sportswears' hjemmeside dukket opp et bilde med Zlatan og teksten «Welcome to Los Angeles!». Eller om det bare er kleskolleksjonen som skal til Los Angeles?

Uansett er det klart at Ibrahimovic ikke er klar for spill før tidligst senhøstes, kanskje ikke før tidlig vinter. Prognosen går på at han skal være tilbake for fullt i november.

Formelt sett går Zlatans United-kontrakt ut om noen dager. Svensken gjorde 28 mål i sin ene sesong i klubben.

Det er tvilsomt om Ibrahimovic gjør som Nicklas Bendtner og går til norsk eliteserie. Derimot har det, foruten USA, blitt nevnt Paris Saint-Germain, Milan og Napoli som mulige klubber.