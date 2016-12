Zlatan slo til igjen for United

(West Bromwich-Manchester United 0-2) Zlatan Ibrahimovic (35) brøytet seg vei og scoret sitt mål nummer ni og 10 etter ni kamper da José Mourinhos United vant sin fjerde kamp på rad.

Fakta før kampen:

United på 6. plass i Premier League, fire poeng foran West Bromwich - med fire seirer på de seks siste kampene - på 7. plass. Jose Mourinhos United med kun ett tap de siste 12 kampene borte mot Tony Pulis' West Bromwich. Det kom imidlertid i den siste kampen, for ni måneder siden.

Resultatet med andre ord ikke gitt, selv om Zlatan Ibrahimovic (35) later til å ha funnet formen og United kom til The Hawthorns med tre seirer på rad.

Nok snakk.

Etter bare fem minutter spilte Paul Pogba ballen på tvers til Antonio Valencia, som spilte den videre i banens lengderetning - like langt som pasning én - frem til Jesse Lingard, som dro fra West Bromwich' Nyom ute på høyre kant.

Kort hodestøt



GULT KORT: Zlatan Ibrahimovic forsto at han var litt sent ute, men fullførte likevel «nærkampen» mot hjemmelagets Craig Dawson. Foto: John Sibley , Reuters

Innlegget var det heller ikke så verst, og Zlatan Ibrahimovic sin avslutning sto i stil med forspillet. Hjemmelagets keeper Ben Foster var i praksis sjanseløs da svensken styrte inn kampens første mål med et kort hodestøt.

Zlatans niende scoring på ni kamper (og nummer 10 skulle altså komme for nummer 9).

Samme sak med Craig Dawson - sjanseløs - da han forsøkte å møte Zlatan i en «luftduell».

Au, au - Zlatan satset som om han var en høydehopper og måkte inn i Dawson med venstre skulder og albue som en plog før resten av kroppen fulgte som bulldoser. Zlatan prøvde å lure seg unna gult kort ved å oppptre som den barmhjertige samariatan overfor Dawson.

Men den gang ei.

Soleklart gult kort fra dommer Anthony Taylor, som så den - men ikke Zlatans lille ureglementerte tjuvtriks forut for 0-1.

Rooney-rekord?



Venezuelanske Jose Salomon Rondón kunne ha utlignet for West Bromwich i 31. spilleminutt. Men ballen skled på et vis av pannen hans i forsøket på å styre inn ballen med et hodestøt bak David de Gea i Manchester Uniteds mål.

Da hadde allerede Wayne Rooney vært nær ved å tangere Bobby Charltons 40 år gamle scoringsrekord - 249 mål - for Manchester United: Godt skudd via en motstanderkropp, ballen i tverrliggeren bak tidligere United-keeper Foster.

Drøyt 10 minutter etter pause hadde han imidlertid litt bedre flyt. Ute på venstre kant vippet Rooney ballen til Ibrahimovic, som vippet den opp i luften en gang til - og dro seg melom til motstandere og dro til.



Ballen via dagens mest Zlatan-uheldige, Craig Dawson, og bort i utmanøvrerte Ben Fosters venstre hjørne.

Selv med gjenstående 35 minutter, var brått følelsen den at saken var klar. Syv minutter før ordinær spilletids slutt, og med Bobby Charlton på tribuneplass i kledelig hatt, vrengte Wayne Rooney (med kledelig skjegg) av seg kapteinsbindet. Inn i hans sted kom hårfagre Marouane Fellaini.

Ellers: Chris Brunt pløyde over Uniteds Marcus Rashford, som i full speed var på vei med ball mot Ben Foster. Taylor opp med et enda klarere gult kort enn det han tidligere hadde vist Zlatan Ibrahimovic - kampens gigant når alt kom til alt.