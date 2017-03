Zlatan siktet for voldelig oppførsel

Det engelske fotballforbundet (FA) ønsker å straffe både Zlatan Ibrahimovic (35) og Tyrone Mings (23) etter lørdagens kamp på Old Trafford.

Ibrahimovic og Mings er blitt siktet for voldelig oppførsel etter henholdsvis albueslag og hodestempling under 1-1-kampen mellom Manchester United og Bournemouth på Old Trafford lørdag. Et panel bestående av tre tidligere toppdommere har enstemmig bestemt at spillerne fortjener å bli straffet.

The Guardian skriver at Ibrahimovic vil bli utestengt i tre kamper dersom han blir funnet skyldig. Det betyr i så fall at han mister Uniteds FA-cupkvartfinale mot Chelsea neste mandag, i tillegg til Premier League-kampene mot Middlesbrough og West Bromwich.

Mings risikerer en lengre straff en Zlatan fordi hans hodestempling blir ansett som mer alvorlig enn svenskens albueslag. FA skriver i en uttalelse at de mener standardutestengelsen på tre kamper er «åpenbart utilstrekkelig» for Bournemouth-spillerens voldelige handling.

Zlatan Ibrahimovic hevdet etter kampen at albueslaget mot Mings ikke var gjort med vilje.

– Jeg hoppet rett opp, og dessverre hopper han inn i albuen min. Forhåpentligvis er han ikke skadet eller noe sånt. Slike situasjoner skjer, jeg gikk for ballen og dessverre hoppet han inn i albuen min. Det var ikke med vilje, og det er ikke noe å gjøre med det nå, sa han ifølge Daily Mail.

Mings fortale også til Sky Sports at hodestemplingen ikke var frivillig.

– Ikke i det hele tatt. Jeg ville aldri gjort noe sånt. Det er ikke slik jeg spiller. Hardt og rettferdig er hvordan jeg liker å takle, men å gjøre noe slikt når ballen ikke er i nærheten, det er ikke min måte å spille på, sa Bournemouth-spilleren.

Saken oppdateres!