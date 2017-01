Zlatan reddet United etter at Pogba-tabbe hadde sendt Liverpool i ledelsen

(Manchester United-Liverpool 1-1) Zlatan Ibrahimovic reddet Manchester United i hat-oppgjøret mot Liverpool søndag.

James Milner sendte Liverpool i ledelsen på straffespark i 1.omgang, men i det 84. minutt nikket Zlatan inn vertenes utligning til 1-1. Det var svenskens 14. ligamål.

Jürgen Klopps elever var nederlagsdømt på forhånd, men kunne reise fra Old Trafford med et viktig poeng etter en intens kamp.

United-sjef José Mourinho hånet gjestene på følgende måte etterpå:

– De forsvarte seg. Det var fint å se at Liverpool virkelig kan forsvare seg.

– Kvaliteten på kampen var ikke all verden, mente Ståle Solbakken i TV2-studio.

Pogba synder

– Men det var nerve og intensitet. Det var litt desperasjon over United i 2.omgang, fastslo hans sidemann Brede Hangeland.

Liverpool-spillerne jobbet voldsomt. Klopps spillere løp mer enn ei mil mer enn Mourinhos menn i matchen. De kjempet United ut av stilen.

SINT: Jürgen Klopp og Jose Mourinho røk i tottene på hverandre etter en episode mellom Firmino og Herrera. Foto: Dave Thompson , AP

– Dette er en skuffelse etter at vi ledet så lenge, sa James Milner på TV2-sendingen.

– Det er synd at vi ikke klarte å holde buret rent ut kampen. Men dette er selvfølgelig et tøft sted å komme.

– Vi gjorde enkle feil i dag, mente Zlatan Ibrahimovic.

– Det ble å jage utligning i 2. omgang, da vi spilte mer direkte. Vi skulle gjerne ha vunnet, men vi har ikke tapt på 16 kamper, så vi er der, sa svensken i intervjuet som ble vist på TV2.

En tabbe av Paul Pogba var nok til at Liverpool kunne gå i ledelsen etter 26 minutters spill på Old Trafford. Superstjernen gikk i en hodeduell med Dejan Lovren uten å ha øynene på ballen. Det kostet ham dyrt, for ballen traff han i hendene – og dommeren pekte korrekt på straffemerket.

James Milner var som alltid sikker på krittmerket. Han banket ballen til høyre for David De Gea, som gikk rett vei, men som ikke nådde fram.

10 strake for Milner

Det betyr at Milner har 10 strake blinker på straffespark i Premier League. Denne sesongen er det hans sjette straffe-treffer av like mange mulige.

For United var Milners mål et særdeles dårlig tegn: James Milner hadde aldri tapt en PL-kamp han hadde scoret i. 37 seirer, 9 uavgjort før søndagens kamp. Spørsmålet var om United skulle kunne komme tilbake og bryte rekken?

SIKKER: Liverpools James Milner opptrådde nok en gang med kirurgisk presisjon fra straffesparkmerket. Her jubler etter sin 1-0 scoring for gjestene. Foto: Dave Thompson , AP

I pausen satt Ståle Solbakken i TV2-studio. Han mente at Paul Pogba kunne ha vært utvist i løpet av 1.omgang. Etter at Brede Hangeland hadde fastslått at straffesparket var helt korrekt, sa Solbakken:

– Og gult kort også!

Solbakken mente at Pogba kunne ha fått gult kort også senere i omgangen – og i så fall kunne det ha vært rødt.

Zlatan nær mål

Før Liverpool tok ledelsen, hadde United hatt et par kjempesjanser, begge etter 18 minutter:

* Lovrens tilbakespill er løst, Zlatan Ibrahimovic spurter og når ballen, men skuddet går i Simon Mignolet. Ballen går så i en bue og lander på nettaket.

* Mkhitaryan stikker gjennom til Pogba, men hans avslutning er for dårlig og går på utsiden av stolpen.

Mot slutten av omgangen hadde United en ny stor sjanse da Herrera på vakkert vis spilte fri Henrik Mkhitaryan. Men keeper Mignolet kom ut og reddet. Nok en sterk prestasjon av Liverpool-målvakten.

I pausen kom Wayne Rooney inn for United, som presset febrilsk for utligning. Men Liverpool fikk også en stor sjanse da Philippe Coutinho hadde vært bare sekunder på banen - etter at Jürgen Klopp byttet ut Divock Origi.

Coutinho slapp til Firmino på overlap, men De Gea reddet én mot én. Det var utvilsomt to veldig gode keepere i dette oppgjøret.

Så kom Zlatan-utligningen

Like etter hadde Rooney en stygg stempling på Milner, som lå lenge nede – men som til slutt klarte å komme seg opp. United-spilleren ba om unnskyldning til sin England-kollega.

Til slutt fikk United-supporterne utligningen de ventet på. Og selvfølgelig var det en svær svenske som skulle stå for den.

Wayne Rooney løftet inn fra venstre, innbytter Fellaini nikket i stolpen. Valencia la inn, og Zlatan bøyde seg og headet ballen i mål via tverrliggeren.

– Kunstscoring, kalte TV2- kommentator Øyvind Alsaker det, og det er de færreste som hadde klart å gjøre det innlegget om til scoring.

– Han gjør det en spiss skal gjøre, sa Brede Hangeland i TV2-studio etterpå.

– En veldig god prestasjon, sa Ståle Solbakken.

Men linjedommeren sover ikke godt i natt: TV-bildene viste nemlig at Valencia var i offside-posisjon. Det vil Liverpool-supporterne garantert snakke om i lunsjpausen mandag.

16 uten tap for United

Manchester United sto bokført med ni strake seirer før Liverpool kom på besøk søndag. Målforskjellen på disse kampene var 20-4.

De sto uten tap på de siste 15 kampene. Siste tap kom i bortekampen mot Fenerbahce i Europa League den 2. november. Nå er de altså oppe i 16 strake uten tap.

I Premier League hadde Jose Mourinhos disipler seks strake seirer, siden 1-1 mot Everton på Goodison i begynnelsen av desember.

Siden Everton-kampen 4. desember har Zorya, Tottenham, Crystal Palace, West Bromwich, Sunderland, Middlesborough, West Ham, Reading og Hull alle måttet gi tapt for Mourinhos menn. Liverpool klarte altså uavgjort.

United vant over Liverpool både hjemme og borte sist sesong. Denne sesongen har begge oppgjørene endt med uavgjort.

Som vanlig var mange United-storheter på plass på Old Trafford. Det var også Liverpool-legendene Ian Rush og Kenny Dalglish. David Beckham satt også på tribunen denne gang, med sixpence og sønn.