Zlatan reddet poeng – Uniteds hjemme-mareritt fortsetter

(Manchester U. – Everton 1-1) Han var tilbake etter tre ligakampers karantene. Men Zlatan Ibrahimovics straffescoring på overtid var ikke nok. United er i ferd med å tape alt på hjemmebane.

Etter 93 minutter kastet Ashley Williams seg ned og reddet skuddet til Luke Shaw. Rødt kort og straffe. Zlatan Ibrahimovic gjorde ingen feil fra straffemerket da presset var som størst.

VG Live: Slik var Manchester United-Everton

– Klasse av Zlatan som eller hadde en annonym dag på jobben, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland. Svenskens 16. ligamål og 27. scoring totalt denne sesongen.

0 Manchester United 0 Everton

Hittil denne sesongen har nemlig hele 21 poeng bli mistet på Old Trafford. Gjennom tapet for Manchester City samt hele ni uavgjorte hjemme. De to forrige endte med poengdeling mot West Bromwich og Bournemouth.

Manchester United var nær å tape for første gang siden 23. oktober.

Mannskapet til José Mourinho har vunnet 10 og spilt 10 uavgjorte etter 4-0-tapet for serieleder Chelsea i London. Manchester United ligger fortsatt fire poeng bak Manchester City på den siste Champions League-plassen.

Zlatan i vilt intervju: – Jeg er en løve

Everton kom fra 3-1-tapet for Liverpool, men manager Ronald Koeman er en ekspert på å slå United på Old Trafford. Nederlenderenkunne blitt den første manageren som vinner tre ganger på rad i Premier League på den tidligere så fryktede bortebanen. Han vant med Southampton både i 2015 og 2016.

Zlatan Ibrahimovic satte ballen i mål etter 70 minutter, men ble avblåst for offside. TV-bildene viser at avgjørelsen var marginal. Svensken var tilbake etter sin tre kamper lange karantene. Han bommet på mål da han fikk sjansen på en heading helt på slutten.

Tidligere United-manager: Får gjennomgå etter trussel mot kvinne

Heller ikke Paul Pogba lykkes etter å ha kommet inn i pausen. Hans heading smalt i tverrliggeren. Mourinho kastet også inn Henrikh Mkhitaryan og sin eget utskjelling, Luke Shaw. Til slutt ble det venstrebacken som reddet straffesparket mot et Everton som viste en helt annen defensiv disiplin og styrke enn mot naboen sist helg.

Everton fikk kampen nøyaktig dit de ville før pause. Etter en svært rolig start på matchen smalt det halvveis i omgangen. En corner fra Kevin Mirallas ble stusset videre på bakre stolpe av Ashley Williams. Der vant Phil Jagielka duellen med Marcos Rojo. Han kranglet ballen i nettet med ryggen mot mål.

Fotballekspert refser: – Usmakelig av Mourinho

Ballen smatt mellom beina på David de Gea og United var i trøbbel.

Everton-keeper Joel Roberts reddet fantastisk på et frispark fra Daley Blind, mens Ander Herrera satte returen i tverrliggeren. Nærmere kom ikke et lite oppfinnsomt Manchester United før pause.