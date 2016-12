Zlatan med to assist og scoring - tangerte sitt «beste» kalenderår

(Manchester United-Sunderland 3-1) Med en ny fulltreffer for Zlatan Ibrahimovic (35) mot Sunderland står han med 50 scoringer i alle turneringer i kalenderåret 2016 - for Manchester United og PSG. Til slutt kronet han kvelden med pasningen til Henrik Mkhitaryans (27) herlige skorpionspark.

0 Manchester United 0 Sunderland

Manchester United punkterte ikke hjemmemøtet med tidligere manager David Moyes og hans Sunderland før kampuret hadde passert 81 minutter.

Da spilte Paul Pogba igjennom Zlatan Ibrahimovic etter slurv i Sunderland-forsvaret. Zlatan var iskald alene med Jordan Pickford og satte ballen lavt og kontrollert i nettet.

35-åringens 11. mål på de ti siste kampene. Både han og Manchester United har definitivt funnet formen.

Med 2-0 var alt håp ute for Sunderland, og avslutningen ble lekestue, bokstavelig talt, for hjemmelaget. I det 86 minutt la Zlatan inn fra venstre, og innbytter Mkhitaryan fikk på herlig vis ekspedert ballen i mål med hælen - med et såkalt skorpionspark.

Nå skulle scoringen aldri vært godkjent, ettersom Mkhitaryan var i offside da Zlatan slo pasningen. Det fikk heldigvis ikke noe å si for resultatet, selv om Fabio Borini reduserte ett minutt på overtid.

– Det er nesten synd at Mkhitaryans mål kom på 3-1, det hadde fortjent å være en matchvinnerscoring. Det ville ha vært et mål for historiebøkene, sa United-manager José Mourinho etter kampslutt, ifølge BBC.

– Jeg forventet å få ballen foran meg, og lå fremover (med kroppen, journ. anm.). Men ballen kom bak meg og det eneste jeg kunne gjøre var å forsøke et hælspark. Det gjorde jeg og det var en suksess, sa armenske Mkhitaryan til Manchester Uniteds egen TV-kanal om den herlige scoringen.

50 mål i 2016



Zlatans fulltreffer mot Sunderland var hans 50. scoring i alle turneringer i kalenderåret 2016 - for Manchester United og PSG. Det er tangering av hans personlige rekord fra året 2012.

Serverte Blind



Manchester United tok fortjent ledelsen fem minutter før pause etter at Daley Blind ble spilt frem av Zlatan, og plasserte ballen lavt til venstre for keeper fra god posisjon inne i feltet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

AKROBATISK: Henrikh Mkhitaryans herlige scoring skulle vært annullert for offside, men på herlig vis klarte han å få ballen i nettet. Foto: Phil Noble , Reuters

Da hadde Pogba vært farlig frempå ved et par anledninger - blant annet med et stolpeskudd. For Sunderland var Victor Anichebe nærmest scoring før pause, men duellen alene med David de Gea var det United-keeperen som gikk seirende ut av.



SJEFEN OG GAMLESJEFEN: David Moyes (t.h.) var tilbake på Old Trafford for første gang etter at han fikk sparken i Manchester United. Her takker han Jose Mourinho for kampen. Foto: Oli Scarff , AFP

I andre omgang var det Manchester United som presset på og skapte mest, men Zlatan misset alene med keeper og det lå lenge en spenning i luften i forholdt til om Sunderland skulle klare å snike til seg poeng i manager Moyes sin første retur til Old Trafford etter at han fikk sparken der i 2014.

– Så lenge det sto 1-0 hadde vi en god mulighet til å få noe ut av kampen, men vi ga bort en forferdelig andre scoring, og den tredje var offside.

Den spenningen forsvant helt da Zlatan sørget for 2-0, og seieren var Manchester Uniteds fjerde strake i ligaen. På nyttårsaften kommer Middlesbrough på besøk til Old Trafford, og to dager senere skal Mourinhos menn spille borte mot West Ham.



– Vi har spilt bra i lang tid nå, og jeg synes kampen vår mot Burnley (0-0 i oktober) var fenomenal. Vi spilte bedre mot Burnley enn det vi gjorde i dag. Nå kommer også de gode resultatene, og vi har fire seirer og 12 poeng på rad. Spillerne kjenner prinsippene for hvordan vi skal spille, og virker komfortable, men vi må fortsatt forbedre oss, oppsummerte Mourinho.

PS! 11 av scoringene til Zlatan Ibrahimovic i kalenderåret 2012 kom for det svenske landslaget, 19 for Milan og 20 for PSG. Dette året har han ikke scoret for Sverige, og ga seg som kjent på landslaget etter sommerens EM-sluttspill.

