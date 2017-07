Wilfried Zaha anklager United- og Liverpool-fans for rasisme

Crystal Palace-vingen Wilfried Zaha (24) hevder å ha blitt kalt «svart ape» av Manchester United- og Liverpool-supportere i sosiale medier.

Wilfried Zaha er for tiden i Hongkong sammen med resten av Crystal Palace-troppen etter å ha deltatt i Premier League Asia Trophy.

Etter «The Eagles'» 2-0-seier over West Bromwich lørdag, beskyldte Crystal Palace-manager Frank de Boer West Brom-spillerne for å forsøke å skade stjernespilleren hans.

Deretter la Zaha ut et bilde på Instagram, hvor han skrev at han hadde blitt utsatt for rasisme av Manchester United- og Liverpool-supportere i sosiale medier.

«Hvis Manchester United- og Liverpool-fans føler seg bedre av å kalle meg for «svart ape», bare fortsett hvis det gjør dagen deres bedre.»

Det skriver den tidligere Manchester United-spilleren på Instagram.

Zaha var i Manchester United fra 2013 til 2015, men fikk bare to seriekamper for klubben. Han tilbragte mesteparten av United-karrieren på utlån til Cardiff City og moderklubben Crystal Palace, som han signerte permanent for i 2015.

Tidligere har den ghanesiske midtbanespilleren Sulley Muntari gått hardt ut etter å ha blitt utsatt for rasisme.

Den 32 år gamle Pescara-spilleren fikk rødt kort da han forlot banen etter å blitt utsatt for rasisme fra Cagliari-fansen.

Etterpå gikk han hardt ut mot fotballtoppene, og mente at det ikke gjøres nok for å forhindre rasisme i fotballen.

– Jeg gikk gjennom et helvete. Jeg følte at jeg ble behandlet som en kriminell, sa Sulley Muntari til BBC, og la til:

– Jeg gikk av banen fordi jeg følte at det ikke var riktig å bli på banen mens jeg ble utsatt for rasisme. FIFA og UEFA bryr seg bare om det de vil bry seg om. Hvis de vil bekjempe rasisme bør de være i stand til å hoppe inn og takle det.

Samtidig gikk FIFA ut og uttrykte «sin fulle støtte» til midtbanespilleren.

– Å bekjempe rasisme og diskriminering i fotballen er en av de viktigste prioritetene i vår organisasjon. Vi har nulltoleranse for slike ting i fotballen.

– All form for rasisme på eller utenfor banen er helt uakseptabelt, og har ingen plass i fotballen. Når det gjelder de disiplinære konsekvensene faller dette innenfor det nasjonale, juridiske lovverket.

Muntari er langt fra den eneste som har gjort det. Tidligere har også Kevin-Prince Boateng og Kevin Constant gjort det samme, da de spilte i AC Milan. Da han fortsatt var i Italia, truet Mario Balotelli med å gjøre det samme.

I 2013 meldte daværende FIFA-president Sepp Blatter at han ville straffe rasisme med nedrykk.