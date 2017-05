(West Ham-Tottenham 1-0) Her åpner West Ham gullveien for Chelsea. Scoringen til Manuel Lanzini senket Tottenham.

– Det var vanskelig fra før og nå er det enda vanskeligere. Etter i dag er det nærmest umulig, sa Tottenham-spiller Eric Dier etter kampen.

Med tre kamper igjen ligger «Spurs» fortsatt fire poeng bak den blå naboen – med en kamp mer spilt. Chelsea møter Middlesbrough mandag kveld og vil med seier ta et langt skritt mot ligagullet. I tillegg skal Antonio Contes menn møte West Bromwich borte før de avslutter med hjemmekampene mot Watford og Sunderland.

Det lukter Chelsea-gull lang vei.

West Ham la blytungt press på Tottenham etter en drøy time. Ballen danset i feltet. Men til slutt fikk spissen Manuel Lanzini sjansen fra fire meters hold. Argentineren feide ballen inn bak Hugo Lloris i Tottenham-målet. Lanzinis niende mål på 14 London-derbyer. Han ble kåret til kampens beste spiller.

VOND KVELD: Harry Kane var nær scoring, men fikk en vond kveld mot Jose Fonte og West Ham. Foto: Ian Kington , AFP

Etter to målløse kamper mot Everton og Stoke scoret West Ham målet som ser ut til å ødelegge Tottenhams drøm om å vinne den øverste divisjonen i England for første gang siden 1961.

– Vi skal kjempe til siste slutt. Nå ser vi bare fremover, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter kampslutt.

Et kvarter før slutt traff Lanzinis spisskollega, Jonathan Calleri, omtrent like godt. Men Lloris tok frem en fantomredning. Seieren betyr at et West – med Håvard Nordtveit på benken – så godt som har reddet kontrakten i Premier League.

– For en kamp å redde plassen! I løpet av de neste årene kommer Tottenham til å være laget å slå, men i dag var vi fantastiske, sa West Ham-kaptein Mark Noble etter kampen.

Christian Eriksen hadde en god sjanse da det sto 0–0 etter 59 minutter. Men dansken omsatte bare Heung-Min Sons gode pasning i et svakt skuddforsøk. Koreaneren traff langt bedre tre minutter senere, men West Ham-keeper Adrian strakte seg ned i hjørnet og reddet.

Det var ikke Tottenhams kveld på London Stadium.

West Ham kan takke keeper Adrian for at det sto 0–0 ved pause. Spanjolen reddet ypperlig med venstrefoten da Harry Kane avsluttet en trippelsjanse. Rett etterpå avverget Adrian også et godt forsøk fra Eric Dier.

Også Tottenham-keeper Hugo Lloris kom i sentrum. Franskmannen rakk ballen med kneet ute på 20 meter, men feide i samme moment ned West Ham-spiss Manuel Lanzini.

– Der var Lloris heldig at han unngikk rødt kort, meldte Brede Hangeland i TV 2s studio etter en intens omgang.

London-derbyets første 45 bød ikke på mange sjanser, men både tempo, intensitet og aggressivitet var på et så høyt nivå at dommer Anthony Taylor måtte dra frem det gule kortet tre ganger på 26 minutter.