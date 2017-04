Wenger lover avklaring snart: – Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir her

(Arsenal – Manchester City 2-2) To ganger måtte Arsene Wengers menn slå tilbake mot Manchester City. Trolig er ikke det nok til å stilne hverken ekspert-kritikere eller den kravstore Arsenal-fansen.

– Vi er inne i en tøff kamp om å bli blant de fire beste. Jeg er profesjonell og jeg har vist at jeg er lojal før. Jeg elsker denne klubben. Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir her. Jeg er klar i hodet, det er det viktigste. Avgjørelsen kommer snart, sier Wenger, ifølge BBC.

Laget ligger på en sjetteplass på tabellen, syv poeng bak dagens motstander som innehar den viktige fjerdeplassen. Arsenal hadde tapt fire av de fem siste kampene i ligaen og røk på ydmykende vis ut av Champions League.

Tre poeng mot én av de seks andre store klubbene i Premier League er blitt trukket frem som en mulig redning for en svært presset Wenger – i det minste for en liten stund.

Fryktet åpningen på grunn av press



I dag kom første mulighet til dét. Men Arsenal tok ikke vare på muligheten. To ganger så de Manchester City ta ledelsen. Likevel berget Shkodran Mustafi uavgjort med en scoring like før timen var spilt.

– Vi åpnet nervøst og ble overrasket over starten deres. Jeg fryktet at vi skulle starte med håndbrekket på på grunn av presset vi er under, oppsummerer Wenger.

– Vi var ikke på vårt beste på grunn av presset, men vi viste mental styrke og la oss ikke ned. Matematisk er ikke uavgjort det beste resultatet for noen av lagene, men det er ett poeng som vil hjelpe oss, sier franskmannen, som trolig er inne i sin tøffeste periode som Arsenal-sjef.

Genial de Bruyne-pasning



For de rødkledde så, slik Wenger selv sier, ikke ut som om de var klare til dyst da kampen ble sparket i gang i London søndag. Manchester City koblet et solid grep fra første sekund og var nære både ved Raheem Sterling og Sergio Agüero tidlig i kampen. Og allerede etter fem minutter tok de også ledelsen.

Det er vanskelig å vurdere om ledermålet skyldes manglende Arsenal-flyt, svakt forsvarsspill eller et lite sekunds genialitet av playmaker Kevin de Bruyne.

Belgieren brukte bare én berøring etter en Arsenal-klarering til å spille gjennom Leroy Sané med en 30 meters gjennombruddspasning. Den pasningen håndterte Sané mesterlig. Han parkerte ellers raske Héctor Bellerín, rundet keeper David Ospina og sørget for 1-0.

To gode prestasjoner på bare seks-syv sekunder stilnet publikum på Emirates.

Walcott-utligning



Heldigvis for hjemmefansen førte den tidlige kalddusjen til en viss mobilisering blant de rødkledde ute på matta.

For etter å ha stanget og stanget – anført av en glitrende Alexis Sanchez – fikk Arsenal sin velfortjente utligning. Kanskje på litt utypisk Arsenal-vis. Men en mislykket cornervariant førte til at Theo Walcott plutselig ble nikket fri inne i Citys 16-meter.

Den lynraske kantspilleren tråklet seg forbi én forsvarer og kriget ballen i mål bak en forfjamset Wilfredo Caballero. 1-1 og man skulle tro Arsenal fikk blod på tann.

Mustafi berget Arsenal og Wenger



Men slik gikk det ikke.

Bare to minutter etter utligningen var City på farten igjen. David Silva serverte Agüero på høyresiden. Argentineren brukte noen berøringer før han hamret ballen i lengste hjørne. En ny kalddusj, som hjemmelaget pent måtte ta med seg inn i garderoben.

De siste 45 minuttene ble langt tammere. Arsenals utligning, og kampens siste scoring, kom etter nok en dødball i det 54. minutt.

Shkodran Mustafi raget høyest på en corner og stanget inn 2-2. Deretter roet kampen seg voldsomt ned. Kanskje aksepterte begge lags managere uavgjort var et greit resultat.

De store mulighetene uteble, og hverken Arsenal eller Manchester City er kommet stort lengre i jakten på en topp fire-plassering eller å nærme seg Tottenham og Chelsea som ligger helt i toppen.