Wenger i trøbbel etter dommerdytting

Arsenal-manager Arsène Wenger risikerer å bli straffet for dytting av fjerdedommeren i kampen mot Burnley søndag.

Den franske manageren ble utvist for stygg ordbruk etter at Arsenal fikk et straffespark imot seg på overtid, i kampen som likevel endte med 2-1-seier til Wengers menn.

Etter å ha blitt utvist, forsøkte Wenger å få med seg Burnley-straffen fra spillertunnelen, og da fjerdedommer Anthony Taylor prøvde å be ham gå bort fra området, forsøkte Wenger to ganger å dytte ham vekk.

– Jeg trodde jeg kunne se kampen fra tunnelen. Jeg angrer på alt. Jeg burde holdt kjeft, dratt inn og dratt hjem. Jeg beklager det, sier Wenger ifølge The Guardian.

Reddet av vekteren

Britiske medier skriver at Wenger risikerer flere kampers utestengelse etter situasjonen. Det engelske fotballforbundet (FA) skal mandag undersøke rapporten til hoveddommer Jonathan Moss for å vurdere om Wenger fortjener flere enn den vanlige utestengelsen på én kamp for å ha blitt utvist.

– Det var ikke noe ille, sier Wenger om hvilke ord som fikk ham utvist.

– Jeg sa noe som du hører hver dag i fotball. Ni av ti ganger blir du ikke utvist for det. Men når jeg ble det, så ble jeg det, og da burde jeg holdt fullstendig kjeft. Jeg hadde vært ganske rolig hele kampen, roligere enn vanlig, men bare de 2-3 siste minuttene...

Burnley utlignet til 1-1 tre minutter på overtid da Andre Gray satte straffesparket i mål. Men så, hele syv minutter på overtid, var det Arsenals tur til å få straffe. Den scoret Alexis Sánchez på med en sylfrekk «panenka», som Wenger fikk med seg på en TV-skjerm i gangene på Emirates Stadium.

Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller og -manager Graeme Souness mener Wengers forsøk på å dytte fjerdedommeren er uakseptabelt, men sier det kunne gått verre for franskmannen.

– Du kan rett og slett ikke gjøre dette. Han har åpenbart ikke gått langt nok inn i tunnelen, og han løfter armene og dytter dommeren. Vekteren gjør ham en stor tjeneste ved å bryte inn mellom dem, sier Souness ifølge The Telegraph.

Henry slakter Xhaka

En av sesongens mest dramatiske Premier League-kamper utspilte seg på Emirates i går kveld. I tillegg til at lagene fikk en straffe hver på overtid, og at Arsenal-manageren ble utvist, fikk også Arsenals midtbanespiller Granit Xhaka marsjordre etter en stygg takling.

Xhaka spilte en feilpasning og prøvde å gjøre opp for seg ved å vinne ballen tilbake med en takling. I stedet traff han Burnleys Steven Defour med to føtter og knottene ut. Det røde kortet fikk Arsenal-legenden Thierry Henry til å reagere på Sky Sports.

– Hvorfor gjør du det der 55 meter fra mål med 25 minutter igjen å spille når du har full kontroll på kampen. Du bommet på en pasning. Hva så? Hold deg på beina, sier Henry.

– Så fort du gjør det der, sier reglene at det er rødt kort. Når du takler sånn med begge føttene er det rødt, sier han.