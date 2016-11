Wenger advarer Chile mot å bruke skadet Alexis Sanchez

Alexis Sánchez (27) sliter med en muskelskade, men kommer trolig til å spille kamp for Chile natt til onsdag. Det stresser både Arsenal-fansen og manageren.

Alexis Sánchez har vært fantastisk for Arsenal etter at han ble flyttet inn sentralt i begynnelsen av denne sesongen. I Premier League har han vært involvert i ni scoringer på sine ni siste kamper. Seks mål og tre assists.

Han er, om mulig, enda mer sentral for Chiles landslag. Og uten stjernespilleren spilte Chile 0–0 mot Colombia torsdag. Da ble han hvilt, fordi han pådro seg en muskelskade på trening i forrige uke. Siden har de jobbet for å få han klar til storoppgjøret i VM-kvalifiseringen mot Luis Suarez' Uruguay natt til onsdag, norsk tid.

– Sanchez var ikke klar for kampen mot Colombia, men vi visste at skaden var såpass liten at vi kunne ha han klar mot Uruguay. Både Sanchez, Arturo Vidal og Claudio Bravo er tilgjengelige for denne kampen, sier Chiles landslagssjef Juan Antonio Pizzi på en pressekonferanse før nattens kamp.

– Klubbene kan ta det med ro. Vi har veldig respekt for spillerne våre. Helsen til våre spillere er ekstremt viktig og vi vil aldri tvinge noen til å spille hvis de ikke er helt friske, sier landslagssjefen.

En som ikke tar det med ro er Roar Myrvang. Han er leder for Arsenals supportergruppe i Norge.

– Huff! Jeg er svært lite optimistisk. Jeg forventer jo at han kommer tilbake skadet og er ute i en periode, sier Myrvang.

Han mener «The Gunners» er helt avhengig av å beholde stjernen i form og skadefri hvis de skal være med i kampen om ligatittelen.

– Våre sjanser til å vinne ligaen minsker ganske drastisk om Alexis er ute i en lang periode. Han har vært ekstremt viktig for oss denne sesongen, sier Arsenal-supporteren.

Kan føre til langtidsskade

Å bruke Sanchez mot Uruguay kan være risikabelt, advarer eksperter. Det kan føre til at han forverrer skaden og kan være ute i flere måneder.

– Han kommer ikke til å være frisk hvis han spiller og det kan føre til et tilbakefall, sier lege og muskelekspert Mario Vela til chilensk media ifølge The Mirror.

– Selv uten å vite alle detaljene, er det sannsynlig at de klarer å få han på banen mot Uruguay, men muskelen kommer til å være skjør og han må bruke medisiner mot symptomene, sier Vela.

Arsenal-manager Arsène Wenger er ikke voldsomt imponert av hvordan Chile har håndtert situasjonen.

– Jeg mener at med en hamstringskade så må vårt medisinske personell få tilgang til MR-bildene så vi kan se hvor alvorlig det er, så vi kan forsikre oss om at de ikke gjør en «suicidal» avgjørelse som risikerer at han kan bli ute i to eller tre måneder, sier Wenger til beIN Sports.

– Han ville alltid spille

Arsenal-sjefen er redd for at Chile bruker hans storscorer for egen vinning.

– Det er kjempeviktig at det ikke skjer. Det er en gråsone mellom landslaget og klubben og selvfølgelig må de konsentrere seg om sine egne resultater, det forstår jeg. Men vi er nødt til å bevare helsen til Alexis Sánchez, sier 67-åringen.

Men Arsenal-manageren forstår også at det er vanskelig å holde stjernespilleren på benken.

– Han vil alltid spille. Det er derfor det er en følsom sak, fordi han vil spille selv om han er skadet.

Pizzi understreket at Arsenal ikke har prøvd å presse han til å la Premier League-profilen hvile.

– Vi har aldri mottatt noe press fra noen klubber. Mitt standpunkt er at jeg vil aldri bruke en spiller som ikke er frisk eller kapabel til å spille, sier 48-åringen.

Lørdag møter Arsenal Manchester United i Premier League. Wenger har aldri vunnet mot United-sjef José Mourinho. På 13 forsøk har Mourinho vunnet syv, mens seks kamper har endt uavgjort.

– Det er på tide Wenger endelig får den seieren. Det kommer til å bli full fyr! Jeg håper Alexis holder seg skadefri og banker inn et par mot United, avslutter Myrvang.