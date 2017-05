Welbeck stanget Arsenal for alvor inn i Champions League-kampen

(Arsenal - Manchester United 2-0) Det er fra sine egne man skal ha det. Danny Welbeck ga Manchester United et hardt slag i topp fire-kampen.

KAMPEN OM 3. OG 4.-plassene - 3. plass gir plass i gruppespillet i Champions League 2017/2018.

- 4. plassen i Premier League må spille play off for å nå gruppespillet i Champions League.

- 5. plassen gir plass i gruppespillet i Europa League. 3. plass - Liverpool - 70 poeng:

- West Ham (h)

- Middlesbrough (b)

Maksimalt: 76 poeng



4. plass - Manchester City - 69 poeng:

- Leicester (h)

- West Bromwich (h)

- Watford (b)

Maksimalt: 78 poeng



5. plass - Manchester United - 65 poeng :

- Tottenham (b)

- Southampton (b)

- Crystal Palace (h)

Maksimalt: 74 poeng

6. plass - Arsenal - 63 poeng

- Southampton (b)

- Stoke (b)

- Sunderland (h)

- Everton (h)

Maksimalt: 75 poeng

Arsenal har aldri havnet utenfor topp fire under Arsène Wenger. Denne sesongen ser det ut til at de skal få det tøffere enn noensinne.

Men seieren over Manchester United sendte Arsenal et langt steg nærmere Champions League-spill i 2017/18-sesongen.

Først banket Granit Xhaka til fra distanse. Deretter stanget Danny Welbeck inn 2-0 mot klubben som solgte ham for tre år siden.

– United har en spesiell plass i hjertet mitt, men når vi kommer på banen tenker jeg bare på å gi alt for Arsenal, sa Danny Welbeck etter kampen.

Dermed er Arsenal kun to poeng bak Manchester United med én kamp mindre spilt. De røde fra London må imidlertid fremdeles håpe på hjelp i topp fire-kampen.

Tøff kamp om Champions League-plassene

For selv om Liverpool avga poeng mot Southampton er Arsenal syv poeng bak Liverpool med to kamper mindre spilt. Manchester City er seks poeng foran med én kamp mer spilt.

Tapet betyr at den 25 kamper lange rekken uten tap er over. Ett poeng på de to siste kampene betyr at Manchester United skal få det meget tøft med å komme seg foran både Manchester City, Liverpool og Arsenal i sesongavslutningen.

For Manchester United ser det nå ut til at Europa League er veien å gå for å spille i Champions League neste sesong.

Etter den sterke borteseieren mot Celta Vigo ligger mye til rette for at England kan få fem lag i Champions League neste sesong.

Wenger stoppet rekken uten tap

Også laguttaket til José Mourinho, som tidligere har uttalt at han gir opp Premier League, tydet på at Manchester United nå går «all in» i Europa League. Hele åtte spillere var byttet ut siden kampen mot Celta Vigo på torsdag.

Mourinho ga unggutten Axel Tuanzebe sjansen på høyrebacken, mens både Marcus Rashford, Paul Pogba og Eric Bailly ble plassert på benken fra start.

Portugiseren har stadig kommentert det tøffe kampprogrammet. Mot Arsenal gjorde han et ekstra poeng ut av det da han valgte å la Paul Pogba sitte hele kampen på benken, mens unge Scott McTominay fikk sin debut ti minutter før slutt.

– Jeg kan ikke kreve mer fra spillere som ikke har spilt ett minutt fotball de siste syv ukene. Jones, Mata og Smalling var utrolige, sa Mourinho ifølge Manchester Evening News.

På forhånd var det mye snakk om duellen mellom José Mourinho og Arsène Wenger. Men det gikk meget gemyttlig for seg på sidelinjen mellom de to managerrivalene.

José Mourinho har aldri tidligere tapt for Arsène Wengers Arsenal i en tellende kamp. Søndag trakk den franske manageren endelig det lengste strået.

«Også du, min sønn Brutus»

Manchester United er den klubben som har fostret flest spillere til ulike Premier League-klubber.

Men José Mourinho skulle nok gjerne sett at hans forgjenger ikke hadde latt Danny Welbeck forlate klubben til fordel for Arsenal.

JUBEL: Danny Welbeck kunne strekke armene i været etter å ha stanget Arsenal inn i kampen om Champions League-plass mot gamle lagkamerater. Foto: Stefan Wermuth , Reuters

Arsenal-spissen ble i likhet med Marcus Rashford oppfostret i Fletcher Moss Rangers før Manchester United plukket de opp som unggutter.

Søndag stanget han inn 2-0-målet etter et flott innlegg fra Alex Oxlade-Chamberlain, like etter at Granit Xhaka hadde banket inn ledermålet via ryggen til Ander Herrera.