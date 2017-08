Wayne Rooneys rekordscoring holdt ikke for Everton

(Manchester City – Everton 1-1) Manchester City har handlet forsvarsspiller for om lag 1,6 milliarder kroner på et år. Men all verdens dyre kjøp holder ikke mot Wayne Rooney (31) – som her scorer sitt mål nummer 200 i Premier League.

Og han har hatt en vane for å score mot nettopp City. Det niende – som enten Everton- eller Manchester United-spiller – feide han i mål etter 35 minutter på Etihad Stadium i kveld. Ikke var det noe særlig spektakulært. Men hva gjør nå dét.

Han traff på direkten etter pasningen fra Dominic Calvert-Lewin. Ballen gikk mellom beina på City-keeper Ederson – før den endret retning – og gikk stolpe inn.

Forrige helg: Scoret i Everton-comebacket

I MÅL: Wayne Rooney ser at ballen går i mål. City-keeper Ederson er sjanseløs. John Stones ser på. Foto: Carl Recine , Reuters

Rooneys eventyrlige scoringshistorie strekker seg over 15 år. Og det merkverdige er at alle milepælene er nådd mot enten City eller Arsenal. Det startet mot «The Gunners» i 2002. Mål nummer 50 kom mot City i 2006. Så fortsatte det med scoring nummer 100 mot Arsenal i 2010. Den 150. fulltrefferen satte han inn mot City i 2012. Og i kveld kunne han slippe jubelen løs for 200. gang i Premier League.

Men det er ennå et stykke igjen før han kan måle seg med tidenes storscorer i den engelske toppdivisjonen. Alan Shearer står bokført med 260 (Southampton, Blackburn og Newcastle). Og Shearer har en rekord til: 11 ligamål mot City. To bedre enn Rooney.

Les fyldig referat fra kampen her

Det var City som hadde ballen mest hjemme på Etihad i sesongens første ligamatch på eget gress. Noen brukbare sjanser vartet de også opp med. Den største hadde Sergio Agüero da han prøvde å vippe over Everton-keeper Jordan Pickford tidlig i 1. omgang.

Men da Leroy Sané rotet bort ballen på egen banehalvdel satte Everton full fart på lagmaskinen. Mason Holgate forserte på høyrekanten, spilte Calvert-Lewin, som fant Rooney.

Men kalddusjene var ikke over for hjemmelaget. Kyle Walker måtte ut med rødt kort (to gule). Men TV-bildene viser at nysigneringen fra Tottenham feilaktig ble utvist. Det var knapt kroppskontakt med ham og Calvert-Lewin.

Med en mann mindre slo City tilbake syv minutter før slutt. En svak klarering av Mason Holgate havnet i føttene til innbytter Raheem Sterling. Han dunket inn 1-1 på hel volley.

Like etter ble også Everton redusert til ti mann, etter at Morgan Schneiderlin fikk sitt andre gule kort.

City var ubeseiret i seks ligamatcher på rad mot Everton. Det økte til syv i kveld. Men det holder neppe med ett poeng hjemme i fortsettelsen hvis ambisjonene om ligagull og finaleseier i Champions League skal innfris for mannskapet til Pep Guardiola.