Wayne Rooneys jubileumsscoring holdt ikke for Everton

(Manchester City – Everton 1-1) Manchester City har handlet forsvarsspiller for om lag 1,6 milliarder kroner på et år. Men all verdens dyre kjøp holder ikke mot Wayne Rooney (31) – som her scorer sitt mål nummer 200 i Premier League.

Og han har hatt en vane for å score mot nettopp City. Det niende – som enten Everton- eller Manchester United-spiller – feide han i mål etter 35 minutter på Etihad Stadium i kveld. Ikke var det noe særlig spektakulært. Men hva gjør nå dét.

– Det var et stort øyeblikk for meg. Det er stort å nå 200 hundre scoringer. Men resultatet var greit. City hadde store sjanser, og la stort press på oss, sier Wayne Rooney til Sky Sports



Han traff på direkten etter pasningen fra Dominic Calvert-Lewin. Ballen gikk mellom beina på City-keeper Ederson – før den endret retning via ankelen hans – og gikk stolpe inn.

I MÅL: Wayne Rooney ser at ballen går i mål. City-keeper Ederson er sjanseløs. John Stones ser på. Foto: Carl Recine , Reuters

Rooneys eventyrlige scoringshistorie strekker seg over 15 år. Og det merkverdige er at alle milepælene er nådd mot enten City eller Arsenal. Det startet mot «The Gunners» i 2002. Mål nummer 50 kom mot City i 2006. Så fortsatte det med scoring nummer 100 mot Arsenal i 2010. Den 150. fulltrefferen satte han inn mot City i 2012. Og i kveld kunne han slippe jubelen løs for 200. gang i Premier League.

Men det er ennå et stykke igjen før han kan måle seg med tidenes storscorer i den engelske toppdivisjonen. Alan Shearer står bokført med 260 (Southampton, Blackburn og Newcastle). Og Shearer har en rekord til: 11 ligamål mot City. To bedre enn Rooney.

– Det overrasker meg ikke at han (Rooney) scorer. Vi er happy for at han er tilbake i Everton. Med 11 mot ti i én omgang så burde vi klart å vinne. City hadde høy kvalitet på ballen, men vi var taktisk gode og uheldige som fikk scoringen imot på slutten av kampen, sier Everton-manager Ronald Koeman.

Det var City som hadde ballen mest hjemme på Etihad i sesongens første ligamatch på eget gress. Noen brukbare sjanser vartet de også opp med. Den største hadde Sergio Agüero da han prøvde å vippe over Everton-keeper Jordan Pickford tidlig i 1. omgang.

Men da Leroy Sané rotet bort ballen på egen banehalvdel satte Everton full fart på lagmaskinen. Mason Holgate forserte på høyrekanten, spilte Calvert-Lewin, som fant Rooney.

Men kalddusjene var ikke over for hjemmelaget. Kyle Walker måtte ut med rødt kort (to gule). Men TV-bildene viser at nysigneringen fra Tottenham feilaktig ble utvist. Det var knapt kroppskontakt med ham og Calvert-Lewin.

Med en mann mindre slo City tilbake syv minutter før slutt. En svak klarering av Mason Holgate havnet i føttene til innbytter Raheem Sterling. Han dunket inn 1-1 på hel volley med høyrefoten.

– Det var stort å score målet, men det viktigst var at vi ikke tapte kampen, sier Raheem Sterling

Like etter ble også Everton redusert til ti mann, etter at Morgan Schneiderlin fikk sitt andre gule kort.

City var ubeseiret i seks ligamatcher på rad mot Everton. Det økte til syv i kveld. Men det holder neppe med ett poeng hjemme i fortsettelsen hvis ambisjonene om ligagull og finaleseier i Champions League skal innfris for mannskapet til Pep Guardiola.

– Vi gjorde hva vi kunne. Jeg er stolt av spillerne mine, sier Guardiola.

Litt stolt av Wayne Rooney var han åpenbart også. Den spanske manager-legenden gikk av banen og holdt rundt «kveldens mann» mens begge gliste og lo.