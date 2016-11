Walcott ble far fredag - scoret i dag

(Arsenal - Bournemouth 3-1) Theo Walcott (27) gjennomførte den legendariske Bebeto-feiringen etter å ha sendt Arsenal tilbake i ledelsen mot Bournemouth.

Med armene som en vugge - akkurat som Bebeto gjorde det som nybakt far under VM i 1994 - løp 27-åringen jublende mot Arsenal-fansen.

Det gjorde han med visshet om at nettopp denne helgen kunne bli vanskelig å glemme.

– Her sender han over 50 000 med seg opp i sin egen lykkerus, kommenterte Kasper Wikestad under TV 2s sending da Walcott dukket opp på bakerste stolpe og headet Arsenal tilbake i ledelsen 2-1.

– Angrepsspill av høy, høy klasse, var Hangelands kommentar til scoringen.

Det var lynvingens sjette Premier League-scoring for sesongen, kun to dager etter at han ble far for andre gang.

Mot slutten av kampen satte Alexis Sanchez punktum med sin andre scoring for dagen og åttende for sesongen. Da var en kamp med kjempetabber, omdiskuterte straffespark og Arsenal-jubel tilbakelagt.

Lørdag: Chelseas «utleiesoldat» frelste Conte



Uenige om straffespark

Lørdagens resultater satte press på Arsenal, da de i tur og orden endte med trepoengere for Manchester City, Liverpool og Chelsea.

Med seier er det henholdsvis to og tre poeng opp til de tre lagene foran.

En kjempeflause ble starten på den turbulente veien mot en ny trepoenger for Wengers menn.

Bournemouths forsvarspiller Steve Cook skulle trille enkelt tilbake til keeper Adam Federici. Pasningen var for løs, og Alexis Sanchez kunne enkelt plukke opp ballen og sette 1-0.

Kun elleve minutter senere var imidlertid utligningen et faktum, da Callum Wilson skaffet straffe, før han satte den selv. 1-1.

Arsenal protesterte voldsomt på avgjørelsen. I TV 2s studio var de uenige om muligheten fra ellevemeteren var riktig idømt eller ei.

Les også: Wengers storsignering sliter med spilletid

– Ikke straffespark. Jeg kjenner meg så godt igjen i forsvarrsspilleren her. Monrael gjør en helt naturlig forsvarsbevegelse. Wilson kaster seg inn der i altfor stor fart, og konstruerer det straffesparket. Du kan ikke blåse på sånt, startet Brede Hangeland.

– Jeg er helt uenig. Monrael viser igjen at han kompenserer for manglende fart ved å bruke armene. Opp med armen i fjeset på Wilson, se på bildene her. Monreal, nå må han lære altså, kontret Thorstvedt.

Superinnbytteren: Giroud scoret nok et mål som innbytter mot United

STRAFFE? Her faller Callum Wilson i duell med Nacho Monreal (t.h). I TV 2s studio ble det diskusjoner om det var riktig å peke på straffemerket eller ei. Foto: Tony O'brien , Reuters

Store Bournemouth-sjanser

Etter straffescoringen fulgte bortelaget opp med to sjanser på Emirates. Først en heading ved Nathan Aké, før Brad Smith fikk muligheten like etter.

Men de klarte ikke å snu oppgjøret på fremmed gress, og like før pause sendte Alexis Sanchez avgårde et skremmeskudd som smalt i tverrliggeren og ut.

1-1 holdt seg til pause, men holdt kun åtte minutter i andre omgang, da den nybakte pappaen dukket opp på bakerste stolpe.

Inne i overtiden ble 2-1 til 3-1. Innbytter Olivier Giroud var glitrende god feilvendt, dro seg ned mot dødlinjen og fant chilenske Sanchez alene foran mål.

Han fikk en enkel jobb, og avsluttet en ny jubelkveld på Emirates i London.

Lørdag: Agüero-dobbel reddet Manchester City