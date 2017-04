(Manchester United - Chelsea 2-0) Med Zlatan Ibrahimovic borte, stjal Marcus Rashford showet. Plutselig er det full fyr i gullkampen i Premier League igjen.

Gjenstående kamper: CHELSEA (75 poeng): Southampton (h), Everton (b), Middlesbrough (h), West Bromwich (b), Watford (h), Sunderland (h).

TOTTENHAM (71 poeng): Leicester (b), Crystal Palace (b), Arsenal (h), West Ham (b), Manchester United (h), Hull (b).

Med seks kamper igjen er det bare fire poeng som skiller London-naboene Chelsea og Tottenham. De to møtes også i semifinalen i FA-cupen neste lørdag.

Chelsea har hatt en suveren ledelse i en lang periode, men med tre poeng for seier kan ting snu fort. Og det har det gjort; med tapene for Crystal Palace og Manchester United er det plutselig et helt annet press på Chelsea, som leverte en meget tam forestilling på Old Trafford.

UKJENT ROLLE: I en av sesongens største kamper ble Zlatan Ibrahimovic satt på benken. Foto: AFP

På Old Trafford manglet den ankelskadde keeperkjempen Thibaut Courtois for første gang denne sesongen, og under oppvarmingen forsvant venstreflanken Marcos Alonso. På motsatt side hadde United-sjef José Mourinho valgt å vrake Zlatan Ibrahimovic. Han forklarte det med trøtte bein, men kanskje var det også slik at den portugisiske manageren ville ha mer løpssterke spisser mot klubben han har ledet til tre seriegull.

I så fall lyktes han ekstremt godt, og Manchester United har fortsatt heng på en «topp fire»-plassering i ligaen. Unge Marcus Rashford trengte i underkant av syv minutter på å vise at han ikke var noe dårlig spissvalg:

Ander Herrera var først meget heldig som ikke ble avblåst for hands, men han fikk snappet ballen fra Nemanja Vidic', forserte noen meter og vektet pasningen perfekt bak ryggen på Chelsea-stopper David Luiz. Der dukket Marcus Rashford opp, tok den med seg med to touch før han sendte ballen forbi en utrusende Asmir Begovic i Chelsea-målet med det tredje. Begovic spilte sin første seriekamp for sesongen, og kanskje, kanskje valgte han å gå ut noen små tideler for tidlig da Rashford kom på skrått på mål, ganske langt ute?

TAKTISK VRI: José Mourinho skyldte på slitne spillere da han valgte å droppe folk som Zlatan Ibrahimovic og Henrikh Mkhitaryan. Foto: REUTERS Foto: Phil Noble , Reuters

Chelsea var sjeldne skumle, sånn rent bortsett fra at Diego Costa i kjent stil drev på med sine triks i duellene. Manchester United skapte heller ikke all verden, selv om Marcus Rashford hele tiden var et uromoment. Men United bestemte.

Antonio Contes lag har vært så kjent for sin jagende, aggressive fotball, men før pause var ikke Chelsea til å kjenne igjen. Det var heller ikke mannen som veldig ofte har vært den store forskjellen for Chelsea, Eden Hazard.

Det måtte da bli bedre i 2. omgang?

Isteden startet det enda verre enn i 1. omgang. Bare fire minutter var spilt da Ashley Young rev til seg ballen fra han som alltid rapper den fra andre, N'Golo Kanté. Young drev inn straffefeltet, ballen endte ute hos Ander Herrera, som feide inn 2-0-målet, via Kurt Zouma, forbi en sjanseløs Asmir Begovic.

Chelsea kom seg litt høyere i banen utover i omgangen, men United-keeper David De Gea hadde minimalt å gjøre. Chelsea hadde ikke én avslutning på mål. Zlatan Ibrahimovic fikk noen minutter mot slutten, da det hele var avgjort.

Og på en stor dag for Manchester United spør alle seg om Chelsea virkelig er i ferd med å gå på en gullsprekk.

PS! Av de seks siste seriekampene (se egen faktaboks) så har Chelsea fire hjemmekamper, mens Tottenham har fire bortekamper.