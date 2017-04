Vegard Forren får opprykksbonus uansett

Selv om han ikke har fått spilletid på A-laget ennå, får også Vegard Forren (29) opprykksbonus nå som Brigthon ser ut til å rykke opp til Premier League.

Den tidligere Molde-stopperen satt på benken fredag og så lagkameratene ta nok en sterk seier, denne gang på bortebane mot Wolverhampton.

– Det var en meget sterk seier. Vi er et ordentlig solid lag med stor L, sier Forren til VG.

– Fått gode tilbakemeldinger



Etter at han skrev under kontrakten som varer ut sesongen, har laget fra Sør-England vunnet seks av syv kamper. Med serieledelse og 12 poeng ned til Huddersfield (med en kamp mindre spilt) på tredjeplass må det et lite jordskjelv til for at ikke Brighton skal rykke opp.

– Så bra som laget har prestert, er det ikke så rart at jeg ikke har fått spilletid. For min egen del føler jeg at det har gått over allt forventning, selv om det ikke ser sånn ut fra utsiden. Jeg har kommet i ordentlig god form. Og jeg har fått et par U23-kamper der jeg har levert godt og fått gode tilbakemeldinger.

Med seier hjemme mot bunnlaget Wigan på mandag kan opprykket til Premier League sikres. Da tror Forren at det vil åpne seg muligheter i de tre siste seriekampene.

– Jeg har vel fått inntrykk av at jeg kan få et par sjanser på slutten. Jeg føler at klubben er veldig fornøyd, men nå handler det først og fremst om å sikre opprykket som alle drømmer om. Mye skal gå feil nå om det skal ryke. Forhåpentligvis får jeg et par sjanser til å vise at jeg er mer enn god nok på det nivået her.

Får opprykksbonus selv om han ikke spiller



Et opprykk til Premier League vil være verdt over en milliard kroner for Brighton. Og nordmannen har sikret seg slik at han får en opprykksbonus – selv om det ikke skulle bli spilletid.

– Uten at jeg vil si for mye om det, så skal vel jeg komme godt ut av det jeg også. Det er nok flere i klubben som naturlig nok får mer enn meg, men jeg får nok min del jeg også. Uten at det er noe jeg tenker mye på, sier midtstopperen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TRENTE MED MOLDE: Vegard Forren trente med Molde i vinter før han kom til enighet med Brighton om en kontrakt ut den engelske sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Nå har jeg vært i troppen de to siste kampene, og det er et bra steg på veien. Det er gode spillere som ikke har fått plass på benken. Det er et godt signal for min del at jeg har vært med i troppen, sier mannen med 33 A-landskamper for Norge.

– Du har ikke angret på at du droppet en mulig kontrakt med Rosenborg til fordel for Brighton?

– Nei, langt i fra. Jeg blir en erfaring rikere av dette. Det er ingen tvil om at dette var en mulighet jeg måtte ta. Jeg har et reelt håp om å få tilbud om å forlenge avtalen. Og hvis det ender med at jeg skal på klubbjakt til sommeren, så er det ikke dårlig å ha et opphold her på CV'en. Det har vært perfekt å få trent på et så høyt nivå. Det er en meget stabil og god klubb med et fantastisk treningsanlegg og ny stadion. Og Brighton er en veldig fin by, sier Forren.

På grunn av lite kamptrening var han neppe særlig aktuell til Norges kamp mot Nord-Irland 26. mars, men han har fortsatt store landslagsambisjoner. Han var mer eller mindre fast under Per-Mathias Høgmo, men er skuffet over at han ikke har hørt noe som helst fra den nye landslagsledelsen Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen.

– Jeg synes det er litt rart at ingen har tatt kontakt. Jeg har et stort ønske om å bidra for Norge fremover, sier Vegard Forren.