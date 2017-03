Vardy vil ikke anmelde drapstrusler etter Ranieri-sparking

Leicester sin stjernespiss, Jamie Vardy, forteller at han og hans familie mottok dødstrusler i kjølvannet av avgangen til manager Claudio Ranieri.

Ranieri ledet Leicester til et oppsiktsvekkende ligamesterskap i Premier League forrige sesong. Denne sesongen har det gått atskillig tyngre, og nylig fikk Ranieri sparken av ledelsen i klubben.

Vardy hevder overfor The Guardian han skal ha mottatt dødstrusler som følge av ryktene om at han var innblandet i beslutningen om å avskjedige Ranieri. Vardy hevder selv at han ikke hadde noe med saken å gjøre.

Den engelske landslagsspissen sier at dødstruslene også har handlet om familien og barna hans. Vardys kone skal gjentatte ganger ha blitt utsatt for sjikane mens barna var til stede.

– Det er skremmende, sier Leicester-stjernen.

Familien utsatt



Enkelte av truslene han selv har blitt offer for, er avlevert ansikt til ansikt på gaten. Andre har kommet på sosiale medier.

Ryktene om at Vardy skal ha deltatt på et krisemøte vedrørende Ranieris jobb umiddelbart etter den første kampen mot spanske Sevilla i mesterligaens åttedelsfinaler, avviser Vardy som «vrøvl».

Sett denne? Eriksen-show da Tottenham vant igjen

– Rapportene sa at jeg var personlig involvert i et møte, mens jeg egentlig satt i dopingkontroll i tre timer. Slike påstander er sårende. Mange falske anklager er kastet ut i offentligheten, og det er ingenting vi spillere kan gjøre med det, sier han.

Vil ikke anmelde



Etter at Ranieri fikk sparken, ble italieneren hyllet fra alle hold. Vardy sendte også ut sin hilsen til gamlesjefen, men det tok 48 timer før den dukket opp i sosiale medier.

– Den skulle vært ute umiddelbart, men jeg skrev den så mange ganger fordi jeg var usikker på ordlyden, forklarer Leicester-spissen.

Han hevder at det aldri har vært aktuelt å anmelde de mange truslene han har blitt utsatt for den siste tiden.

– Det verste som kan skje med dem, er at de blir utestengt fra Twitter, sier Vardy.

Leicester har vunnet alle sine fire kamper etter at Ranieri forlot klubben. Craig Shakespeare leder nå laget.