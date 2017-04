Utskjelte United-spisser tok ansvar i Zlatans skadefravær

(Burnley - Manchester United 0-2) Anthony Martial og Wayne Rooney takket for tilliten ved å sette inn hver sin scoring i viktig borteseier.

– Martial er nødt til å bevise hva han er verdt. Han har vært skuffende med tanke på overgangssummen hans, sa Gary Neville på Sky Sports' sending før kampen mot Burnley.

Og franskmannen brukte ikke lang tid på å bevise at han kan bli en viktig brikke for United. Etter 21 minutter satte han inn 1-0 for gjestene på Turf Moor.

Deretter serverte han Wayne Rooney, som har spilt en stadig mindre rolle for Manchester United, men som sørget for at Mourinhos menn kunne reise hjem med en 2-0-seier i bagasjen søndag ettermiddag.

– Fra kongen på haugen til vanlig fyr



Det er 92 dager siden Rooney hamret inn sitt 250. ligamål for Manchester United og kunne trone alene på toppen som Uniteds mestscorende gjennom tidene.

Siden den gang har United-kapteinen kun fått 131 minutter i Premier League som følge av skader og lite tillit.

– Fra å være kongen på haugen i Premier League, har han nå blitt en vanlig fyr som sitter på benken. Å komme inn og gjøre det han gjør nå må være strålende for han, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio i pausen.

LETTET: Wayne Rooney viste at han fremdeles har en rolle å spille for Manchester United denne sesongen. Foto: Oli Scarff , AFP

Med Zlatan Ibrahimovic og Marcos Rojo ute i lang tid, var José Mourinho nødt til å gjøre endringer på laget. Hele åtte spillere som slo ut Anderlecht av Europa League torsdag var ikke med i startoppstillingen mot Burnley.

Det betydde at Wayne Rooney var tilbake i varmen hos United. 31-åringen takket for tilliten ved å krangle inn sitt 251. ligamål, via et Burnley-bein og så vidt over mållinjen.

Scoringen som kostet 90 millioner kroner

Før det hadde Anthony Martial sendt Manchester United i føringen på en strålende kontring. Joey Barton forsøkte å legge franskmannen i bakken, men kom på etterskudd.

Da kunne Ander Herrera servere 21-åringen alene mot Tom Heaton, som stengte buret på Old Trafford i det motsatte oppgjøret. På Turf Moor ble han imidlertid overlistet av en utskjelt franskmann, som har måttet tåle kritikk av sin sjef denne sesongen.

– Synes jeg Anthony er en spiller med stort potensial? Ja, det synes jeg. Tror jeg at han kan være en suksess for meg? Ja, det tror jeg. Men han er nødt til å gi meg det jeg vil ha, sa Mourinho på pressekonferansen før Anderlecht-kampen, ifølge The Guardian.

GLEDE: Anthony Martial (t.v.) og Wayne Rooney viste seg tilliten verdig med hver sin scoring i bortekampen mot Burnley. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Martials scoring var av den dyre sorten. Målet var nemlig franskmannens 25. mål for United, noe som betyr at de røde fra Manchester må betale Monaco om lag 90 millioner kroner som følge av en klausul i forbindelse med overgangen til United.

Det er ikke bare scoringer for United som vil koste dyrt. Dersom Martial når 25 landskamper for Frankrike er United rødt til å betale et beløp på om lag ytterligere 80 millioner kroner til Monaco. 21-åringen har allerede 15 kamper for landet sitt-

Pogba ut med skade før viktig Manchester-derby

Selv med skadeproblemer i forsvar var bortelaget bunnsolide. Kampen på Turf Moor var kun andre gang i Burnleys Premier League-historie at vertene ikke registrerte et eneste skudd på mål. Manchester United er på sin side ubeseiret på sine siste 23 ligakamper.

Seieren betyr at Manchester United nå bare er poenget bak Manchester City på fjerdeplass. Manchester-lagene møtes i det som kan bli et svært viktig derby torsdag kveld.

Et skår i gleden for Manchester United var at Paul Pogba var nødt til å forlate banen med skade like før slutt, og ble erstattet av Michael Carrick.

Det er imidlertid vanskelig å vite alvorlighetsgraden av skaden, men Mourinho vil nok ikke være blid om han mister en av sine aller viktigste spillere før sesonginnspurten.

SKADET: Paul Pogba, her fra en annen smell tidlig i kampen, måtte forlate banen med skade like før slutt. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Arsenal har sakket akterut og ligger seks poeng bak United med én kamp mindre spilt, mens Liverpool er tre poeng foran United med én kamp mer spilt, før møtet med Crystal Palace senere søndag ettermiddag.

Dermed kan det bli et rotterace om de to plassene bak Chelsea og Tottenham, som ser ut til å gjøre opp om ligagullet.

Manchester United har også muligheten til å kvalifisere seg til Champions League gjennom å vinne Europa League. Der skal de møte Celta Vigo i semifinalen, før vinneren av den andre semifinalen mellom Ajax og Lyon venter i en eventuell finale.