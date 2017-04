Utskjelt duo reddet Arsenal: – Enorm lettelse

(Middlesbrough – Arsenal 1-2) Arsenal-duoen Mesut Özil (28) og Alexis Sánchez (28) har fått heftig kritikk de siste ukene. Men i mandagens skjebnekamp sto profilene frem.

Takket være scoringer av Sánchez og Özil henger de fortsatt med i kampen om plassene som gir Champions League-spill. For et poengtap mot nedrykkstruede Middlesbrough ville nærmest betydd kroken på døren for Arsenals topp fire-håp.

Sánchez og Özil, som begge kun har kontrakter frem til sommeren 2018, har blant annet blitt beskyldt for å «spille for å komme seg bort» av Liverpool-legende og TV-ekspert Jamie Carragher. Den tidligere Arsenal-spilleren David Bentley har sagt at de to stjernene «bare tenker på seg selv».

Men mot Middlesbrough leverte stjernene da det gjaldt som mest. De store glisene og jubelscenene etter kampen viste hvor mye det betydde for tyskeren og chileneren, som ga bort trøyene sine til unge fans på tribunen.

– En enorm lettelse for en gjeng som har vært under enormt press de siste ukene, sier Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

Overraskende Wenger-taktikk

Det var en skjebnekamp som utspilte seg på Riverside Stadium i Middlesbrough. Kun tre poeng var godt nok for de to lagene; nedrykksplasserte Middlesbrough hadde seks poeng opp til trygg plass, mens Arsenal lå ti poeng bak fjerdeplass Manchester City.

Arsenal-manager Arsène Wenger var nødt til å svare etter 3-0-ydmykelsen mot Crystal Palace i forrige runde, spesielt ettersom alle topp fire-konkurrentene vant sine kamper i helgen. Franskmannen valgte å overraske med seks endringer på laget og en 3-4-3-formasjon fra start. Det er, ifølge The Guardian, første gang siden 1997 at Arsenal stiller med trebackslinje.

– Vi har tapt mange dueller sentralt i det siste. Så det vil gjøre oss litt sterkere i luften, forklarte Wenger før kampen.

Etter kampen uttrykker Arsenal-spillerne seg positivt om lagets taktiske nyvinning.

– Det var nytt for mange av oss, men jeg synes vi tilpasset oss godt, sier midtbanespiller Alex Oxlade-Chamberlain i et TV 2-sendt intervju.

– Det er første gang vi spiller slik, og det var veldig annerledes, men vi er erfarne og intelligente gutter. Vi er fornøyde med systemet, sier midtstopper Laurent Koscielny.

Sánchez-kunst

Kampen startet tregt og dersom et lag hadde et overtak, så var det Middlesbrough. Likevel var det Arsenal som tok første stikk da Alexis Sánchez vakkert plasserte et frispark rett i vinkelen like før pause. Det var chilenerens 19. seriemål for sesongen – og hans femte på direkte frispark i Arsenal-karrieren.

Dermed fikk gjestene en drømmeavslutning på første omgang, men de skulle få en tilsvarende dårlig åpning på den andre. Knappe fem minutter etter hvilen slo Steward Downing et utsøkt innlegg inn i boksen, der Álvaro Negredo dukket opp mellom to Arsenal-stoppere og karatesparket inn utligningen for Middlesbrough.

– Perfekt innlegg, sier Hangeland i TV 2-studio.

Fortsatt topp fire-håp

Etter scoringen handlet mye om Middlesbrough, men litt ut av ingenting hogget Arsenal til igjen. Alexis Sánchez vippet en presis ball inn til Aaron Ramsey, som brystet ballen ned til Mesut Özil. Tyskeren klinket ballen inn mellom keeper og nærmeste stolpe.

– Den scoringen er så viktig for Arsenal, sier Hangeland.

Og dermed ser det litt lysere ut for Arsenal, som fortsatt har topp fire-plassene i sikte: Syv poeng opp til fjerdeplass Manchester City med én kamp mindre spilt, og ni poeng opp til tredjeplass Liverpool med to kamper mindre spilt.

Middlesbrough, derimot, begynner det å lukte nedrykk av.