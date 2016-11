(Chelsea - Tottenham 2-1) Chelsea slet og havnet under, men da Victor Moses (25) dukket opp på bakerste stolpe og fullførte en rask snuoperasjon sikret Chelsea videre liv på tabelltopp.

– Igjen ut til stående ovasjoner på Stamford Bridge. Igjen har han vært helt avgjørende, kommenterte Wikestad under TV 2s sending idet matchvinneren Victor Moses ble byttet ut.

Mannen som i tur og orden ble sendt på utlån til Liverpool, Stoke og West Ham har blomstret under Antonio Conte denne høsten.

– Jeg føler meg hjemme her. Dette er min klubb, og jeg er glad for at det har løsnet denne sesongen. Manageren gir meg tillit til å utfolde meg, og jeg vil bare fortsette å nyte det da jeg spiller, sa Moses etter kampen, før han fikk bestemannsprisen.

Mot Tottenham var 2-1-scoringen hans svært viktig. Målet:

• Fullførte hjemmelagets snuoperasjon

• Sikret Chelseas syvende strake seier

• Førte til nok en uke på toppen av Premier League

• Forlenget Tottenhams skrekkrekke mot Chelsea

Eriksen endte Chelsea-statistikk

Men da Premier Leagues to gjerrigste lag møttes til duell var det Tottenham som åpnet klart best.

Akkurat i det Antonio Contes Chelsea hadde holdt nullen i ti timer med Premier League-fotball satte Christian Eriksen et vakkert punktum for statistikken til blåtrøyene.

Dele Alli førte ballen frem, og slapp til Eriksen. Dansken la til rette med førsteberøringen, før han brukte den andre til å sende Tottenham i ledelsen med en strøken halv-volley.

Klistret inne ved venstre stolpe. 1-0.

– Kongen av Danmark avsluttet genitrekket som ga gjestene ledelsen, oppsummerte programlederen i studio, Jan-Henrik Børslid.

– Det er bare å kysse de føttene



Chelsea slet med Tottenham. Hvittrøyene stod høyt, nektet hjemmelaget å spille seg ut bakfra og så ut til å ha knekt Conte-koden.

Men Chelsea hadde ikke tapt siden 3-0 mot Arsenal 24. september, og malte seg sakte, men sikkert inn i kampen anført av en bevegelig trio på topp.

De store sjansene uteble imidlertid. Helt til Pedro Rodriguez dro magi opp av hatten på overtid i 1. omgang.

0-1-scoringen var utvilsomt vakker, men 1-1 minst like vakker.

Pedro danset med ballen i føttene langs 16-meterlinjen ute til venstre før han curlet ballen med høyrebenet høyt oppe i lengste hjørne.

– Det er bare å kysse de føttene! Det er en helt spesiell scoring fra en helt spesiell spiller, kommenterte Kasper Wikestad idet utligningsmålet satt i venstre kryss.

– Jeg er glad for å score for laget. Laget har god mentalitet og stabilitet. Vi har høy selvtillit, sa Pedro selv etter kampen.

TUNGEN PÅ VEKSTKÅLEN: Pedro feirer sin viktige 1-1-scoring like før pausesignalet lød på Stamford Bridge. Foto: Stefan Wermuth , Reuters

Fullførte rask snuoperasjon

2. omgang var ikke mer enn fem minutter gammel da Diego Costa viste seg fra sin beste side. Ute til venstre dro han seg forbi flere Spurs-spillere på vei inn sekstenmeteren. Han kikket opp før han slo inn på tvers i feltet.

Bakfra i banen kom nigerianeren Victor Moses i fullt firsprang. Skuddet gikk

via både Lloris og Verthongen før den fant veien til nettmaskene.

På fem minutter var kampen snudd.

Og er det én ting fotballag ledet av Antonio Conte fotballag er gode på, så er det å lede fotballkamper.

Contes Chelsea: – Detaljstyrt til det absurde nivået

Det er ingen lag Chelsea har slått flere ganger i Premier League enn nettopp Tottenham. Spurs har ikke slått sine blå byrivaler på Stamford Bridge siden februar i 1989/1990-sesongen.

PS! Chelsea hadde et målsnitt på 1,55 mål per kamp i 2015/2016. 29 mål på 13 matcher nå sier mye om forvandlingen som har skjedd på Stamford Bridge.

