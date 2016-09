United med nytt nederlag - Mourinhos verste tapsrekke på 14 år

(Watford - Manchester United 3-1) Mens erkerivalen Pep Guardiola (45) går fra triumf til triumf med Manchester City, fortviler José Mourinho (53) over sin største tapsrekke på 14 år.

Mourinho har ikke tapt tre turneringskamper på rad siden han var manager i Porto - for 14 år siden, i februar 2002.

Den siste uken har vært helsvart for den portugisiske manageren - først gikk United på et 2-1-tap mot byrival City hjemme på Old Trafford. Deretter ble det nederlag borte mot Feyenoord i Europa League torsdag, før det endte i null poeng og et bittert tap mot Watford i dag.

– Jeg tror de føler en del skam i dag. Det er et sterkt ord, men Watford er et lag som skal slås. Så handler det om måten de gjør det på, skuffelsen over prestasjonen, sier Ronny Deila i TV 2s studio.

Kontrasten til Mourinhos erkerival Guardiola er stor - City-manageren har aldri noensinne hatt en så god start på en managerkarriere i en klubb. Da han kom til Bayern München, sto han med seks seiere, én uavgjort og ett tap etter åtte kamper. I Barcelona hadde han fem seire, én uavgjort og to tap. I City har han vunnet åtte strake.

City troner nå på toppen av Premier League-tabellen med 15 poeng på fem kamper, med Everton to poeng bak. Manchester United er nede på sjetteplass, med ni poeng.

BOMMET PÅ ÅPENT MÅL: Odion Ighalo. Foto: , Reuters

Årets miss?



Selv om Watford ifølge Deila er et lag United «skal slå», fikk de røde fra Manchester det alt annet enn enkelt i dag. Allerede før kvarteret var spilt hadde hjemmelaget satt en real støkk i gjestene - først ved Troy Deeney, som var centimetre unna å skli ballen i mål, deretter ved Odion Ighalo.

Guardiola etter den «perfekte» åpningen: – Jeg vet vi kommer til å tape

Og Ighalos sjanse fortjener å bli omtalt skikkelig. David De Gea gikk ut mot sekstenmeterstreken for å plukke ned en høy ball som ble slått mot feltet, samtidig som Chris Smalling rygget bakover for å klarere med hodet. Det endte med at de to United-spillerne smalt sammen og gikk over ende - og mens de lå på gresset og sprellet, hadde ballen falt ned i beina på Ighalo.

Han sto på sekstenmeterstreken foran et åpent mål, og kunne lempe ballen inn - men Ighalo bommet. Han tok seg til hodet mens han fortvilet over det som godt kan ende opp med å bli årets miss i Premier League.

Omdiskutert scoring



Med unntak av en hårfin bom fra Zlatan, tok det 31 minutter før det tok litt fyr i United-leiren på Vicarage Road. Etter å ha stanget og rotet en halvtimes tid, bestemte Paul Pogba seg for å prøve selv. Fra rundt 25 meter fyrte han av, og ballen dundret i tverrliggeren så det sang.

Mens det fremdeles dirret i aluminiumen bak Watford-keeper Huerelho Gomes, smalt det i motsatt ende. Først gikk Martial over ende utenfor egen sekstenmeter, ballen ble plukket opp av Daryl Janmaat som slo inn foran mål. Der sto Etienne Capoue alene på straffemerket, og kunne dunke inn 1-0 for hjemmelaget.

TV-bildene viste imidlertid tydelig at Martial skulle hatt frispark i forkant av målet, og frustrasjonen var tydelig hos United-spillerne.

– Det er en stor feil av dommeren, slo Brede Hangeland fast i TV 2s studio.

José Mourinho var smal i blikket da han forsvant inn mot garderoben, og det var neppe mye ros å høste for kaptein Wayne Rooney og co under hvilen.



SUPER-SUB: Juan Camilo Zunigo hadde ikke scoret siden 2012 da han nettet for Watford i dag. Foto: , Reuters

Innbytter-magi



Og kanskje hjalp pausepraten sånn noenlunde - i allefall fant United veien til nettmaskene til slutt. Marcus Rashford fikk sjansen fra start for første gang denne Premier League-sesongen, og etter et godt forarbeid fra Zlatan pirket han ballen i nettet fra kloss hold.

United-leiren fikk fornyet håp, og fortsatte å komme til småfarligheter.

Men i det 83. minutt vartet Watford opp med et praktangrep. Roberto Pereyra slo en perfekt 45 graders pasning fra dødlinjen, og ute i feltet sto Juan Camilo Zuniga klar. Kun ett minutt etter at han hadde kommet inn på banen i bytte med målscorer Etienne Capoue hamret han ballen inn til ny Watford-ledelse.

At Zuniga scorer er ikke hverdagskost - hans forrige seriemål kom for Napoli i april 2012.

På overtid ble nederlaget enda større for United. Nok en gang havnet Zuniga i fokus da han ble felt av Maroune Fellaini, og dommeren ga Watford straffe. Troy Deeney var sikker fra krittmerket, og satt inn 3-1.

