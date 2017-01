TV-fotballen nesten 4000 kroner dyrere i Norge enn i Sverige

Det svir på pungen å være fotballgal i Norge. Vil du få med deg de store kampene, koster det nesten 4000 kroner mer i året her til lands enn i Sverige.

I tillegg får svenskene et bredere utvalg for pengene.

Prisen for å abonnere på den svenske streamingtjenesten Viaplay er 4524 norske kroner i året, etter dagens kurs hos Norges Bank. Da får du sett Champions League, Premier League, FA-cup, spansk La Liga, fransk Ligue 1 og italiensk Serie A.

I Norge må du ut med 4788 årlige kroner for TV 2 Sumo og 3588 årlige kroner for Viaplay, som til sammen utgjør 8376 kroner i året. Da får du nesten det samme tilbudet som svenskene – unntatt FA-cupen, som foreløpig ikke er kjøpt opp av en norsk TV-kanal.

Regnestykket er enkelt: Det er 3852 kroner dyrere å se fotball i Norge enn i Sverige hvert år – og i nabolandet er tilbudet attpåtil bredere.

– Markedet for sportsrettigheter har vært forskjellig i Norge og Sverige, noe som har påvirket prisnivået for premium sport. I Norge har det generelt sett vært flere aktører og tøffere kamper om rettigheter. I tillegg er det forskjellig interesse blant seerne for ulike fotballigaer og idretter, noe som også påvirker kommersiell verdi på rettigheter, sier Vegard Klubbenes Drogseth, administrerende direktør i Viasat Norge, til VG.

TV 2-direktør: – Gjør det vi kan



Kjetil Nilsen, direktør for betal-TV og teknologi i TV 2, tror at nordmenns store interesse for og etterspørsel etter engelsk fotball er med på å presse opp prisene.

– Jeg skal være forsiktig med å si for mye om andre lands fotballinteresse, men det er ingen tvil om at det er stor interesse for engelsk fotball i Norge. I Sverige har man kanskje hockey som en veldig stor idrett ved siden av fotballen. Det varierer nok fra land til land, sier Nilsen til VG.

TV 2 har, som VG skrev i høst, mottatt store mengder klager som følge av at de i fjor vår satte opp prisen på sine fotballpakker – og deretter mistet flere viktige rettigheter.

– Prisen på produktet er en refleksjon av rettighetskostnaden. Vi kjøper rettigheter i et marked, og det er markedet som definerer prisen, sier Kjetil Nilsen.

– Vi gjør det vi kan for å skape et best mulig produkt basert på de rettighetene vi har tilgjengelig. Vi håper den innpakningen og det produktet vi leverer, tilfredsstiller publikum så godt som mulig. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene våre. Jeg synes vi leverer gode sendinger, sier TV 2-direktøren.

– Ganske ille

Forklaringen fra svenskenes side er ikke ulik den som kommer fra norsk hold.

– Internasjonal fotball har stor tiltrekningskraft hos seerne, og MTG (Modern Times Group, eier av Viasat) har et sterkt fotballtilbud på alle våre markeder. Konkurransen om sportsrettigheter er imidlertid steinhard og det er ikke uvanlig at rettighetene havner hos ulike aktører på ulike markeder, hvilket gjør at prisbildet for å kunne se alt innhold innenfor en viss sport kan variere mellom land, sier Jessica Sjöberg, pressesjef i MTG Sverige.

Reaksjonene fra norske supportere har strømmet på idet det nærmer seg FA-cupstart. Rettighetene til den tradisjonsrike turneringen er foreløpig så dyre at ingen norske TV-kanaler har tatt seg råd til å kjøpe dem.

Pål Christian Møller, styreleder i Liverpools norske supporterklubb, sa tirsdag at han legger skylden på dem som distribuerer de engelske rettighetene – ikke de norske TV-kanalene.

– Mange barn og unge ser aldri fotball fordi foreldrene ikke ønsker å bruke så mye penger på det. Det er en negativ utvikling. De norske supporterne blir straffet. Her er interessen så utrolig stor, og resultatet blir at de som sitter på rettighetene i England, setter prisene opp i Norge. Det synes jeg er ganske ille. Vi blir straffet for å være lojale og støtte laget vårt, sa Møller.

Her er regnestykket som irriterer norske fotballsupportere:

NORGE:

Viaplay (3588 NOK i året):

Champions League

La Liga

Serie A

Ligue 1

TV 2 Sumo (4788 NOK i året):

Premier League

SVERIGE:

Viaplay (4524 NOK i året):

Champions League

Premier League

FA-cup

La Liga

Ligue 1

Serie A