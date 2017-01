Tror Sturridge kan fylle Mané-tomrommet under Afrikamesterskapet

Flere klubber mister viktige spillere til Afrikamesterskapet i Gabon. Det gjelder spesielt Liverpool og Leicester.

Annethvert år arrangeres Afrikamesterskapet, og vertsnasjon for dette mesterskapet er Gabon. Turneringen sparkes i gang den 14. januar, og varer til 5. februar, hvilket betyr at noen klubber risikerer å miste spillere i så mye som ti kamper.

Blant spillerne som skal til Gabon er Liverpools Sadio Mané. Senegaleseren har vært tidvis lysende etter overgangen fra Southampton, og scoret åtte mål så langt denne sesongen.

Fotballekspert Roar Stokke er imidlertid ikke skråsikker på at det blir utslagsgivende.

– Mané, Coutinho og Firmino er en fantastisk trio. Vi vet at spillere ofte er i fysisk dårligere form når de returnerer etter mesterskapet. Når det er sagt så har Liverpool erstatter som kan eller kanskje må gripe denne muligheten begjærlig, sier Stokke til VG, og legger til:

– Både Sturridge og Origi kan gjøre det.

Stokke begrunner det med Klopps tilnærming til fotball.

– Klopp-fotballen er så kollektivt konkret og intens at det er mulig å beholde kvaliteten når Mané blir borte. Klopp kan også organisere laget annerledes med tanke på formasjon og fremdeles spille hurtig i lengderetningen, utdyper Stokke.

Forstår ikke panikken

Afrikamesterskapet 2017: Gruppe A: Gabon

Kamerun

Guinea-Bissau

Burkina Faso Gruppe B:

Algeria

Senegal

Zimbabwe

Tunisia Gruppe C:

Elfenbenskysten

Togo

Marokko

Den demokratiske republikk Kongo Gruppe D:

Ghana

Uganda

Egypt

Mali

Talentspeider Stig Torbjørnsen, som har Afrika som spesialfelt, mener at klubbene ikke burde klage over å miste spillere til Afrikamesterskapet.

– Afrikamesterskapet arrangeres annethvert år, og hvis du er så desperat at du får panikk over at en spiller eller to blir borte i noen kamper så får du gå til innkjøp av en spiller som ikke er afrikansk. Verre er det ikke, mener han.

Det er utvilsomt en viktig turnering for fotballen i Afrika, men for mange klubber rundt om i Europa kommer det på et ubeleilig tidspunkt. Spesielt for klubber i Premier League. Etter et hardt program i desember følger en viktig januarmåned, og det er nettopp da flere klubber må forberede seg på å miste nøkkelspillere.

Når flere spillere nå setter kursen mot Afrika, er det noen Premier League-klubber som rammes hardere enn andre.

Liverpool mister nøkkelspiller



En trøst for Jürgen Klopp er at Joel Matip ikke deltar for Kamerun, da han boikotter det kamerunske landslaget.

Talentspeideren er ikke overrasket over at blant andre Joel Matip har sagt nei til å representere nasjonen sin i mesterskapet.

– Det har vært en økning av spillere som sier nei til å spille for nasjonen sin de siste årene, og det har nok en sammenheng med all reisingen fra Europa til Afrika, og at spillere nå er mer opptatt av arbeidsgiveren sin. I tillegg oppfordrer nok flere klubber spillere til å si nei til å forlate klubben, sier han.

Manchester United må klare seg uten Eric Bailly som skal representere regjerende mester Elfenbenskysten, Arsenal må klare seg uten Mohamed Elneny (Egypt).

Bekreftet til Afrikamesterskapet: ARSENAL: Mohamed Elneny (Egypt) BOURNEMOUTH: Max Gradel (Elfenbenskysten) BURNLEY: Tenday Darikwa (Zimbabwe) CRYSTAL PALACE: Kwesi Appiah (Ghana)

Bakary Sako (Mali)

Wilfried Zaha (Elfenbenskysten) EVERTON: Idrissa Gueye (Senegal)

Arouna Kone (Elfenbenskysten) HULL: Ahmed el-Mohamady (Egypt)

Dieumerci Mbokani (Kongo) LEICESTER CITY: Riyad Mahrez (Algerie)

Islam Slimani (Algerie)

Daniel Amartey (Ghana)

Jeffrey Schlupp (Ghana) LIVERPOOL: Sadio Mané (Senegal) MANCHESTER UNITED: Eric Bailly (Elfenbenskysten) SOUTHAMPTON: Sofiane Boufal (Marokko) STOKE CITY: Wilfried Bony (Elfenbenskysten)

Mame Biram Diouf (Senegal)

Ramadan Sobhi (Egypt) SUNDERLAND: Wahbi Khazri (Tunisia)

Lamine Kone (Elfenbenskysten)

Didier Ndong (Gabon) WATFORD: Nordin Amrabat (Marokko)

Brice Dja Djédjé (Elfenbenskysten)

Adiene Guedioura (Algerie) WEST HAM: Andre Ayew (Ghana)

Cheikhou Kouyaté (Senegal)

Regjerende Premier League-mester Leicester City, mister fire mann. Blant dem er årets spiller fra fjorårssesongen, Riyad Mahrez, i tillegg til Islam Slimani, som begge skal delta for Algerie.

– De regjerende mesterne er favoritter



Serieleder Chelsea er et av lagene som slipper billig unna. Nigeria klarte ikke å kvalifisere seg til årets mesterskap, og Chelsea får dermed beholde både John Obi Mikel og Victor Moses. Manchester Citys Kelechi Iheanacho representerer også Nigeria og blir værende i Manchester, mens Yaya Toure har lagt den internasjonale karrieren på hyllen. Tottenham får beholde Victor Wanyama, ettersom Kenya heller ikke skal delta.

Det er ikke bare klubber i England som rammes hardt, flere klubber rundt om i Europa mister viktige brikker i laget. Borussia Dortmund må klare seg uten toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang som skal representere vertsnasjonen Gabon, Juventus mister Medhi Benatia (Marokko), Roma mister Mohamed Salah (Egypt), og PSG mister Serge Aurier (Elfenbenskysten).

Foreløpig har de fleste fotballforbundene bare offentliggjort bruttotropper før mesterskapet, men her får du en oversikt over hvilke Premier League-spillere som kan bli utilgjengelige for sine respektive klubber. De endelige troppene annonseres senest 4. januar.