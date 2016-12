Tottenhams superduo herjet med Southampton

(Southampton – Tottenham 1-4) Harry Kane og Dele Alli har funnet storformen idet Tottenham trengte det som mest.

Kun seier var godt nok for Tottenham borte mot Southampton, etter at at alle de andre topplagene – Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United og Everton – hadde vunnet sine julekamper.

Etter baklengsmål etter bare et drøyt minutt, våknet Tottenham – anført av sine store angrepsstjerner Kane og Alli. Førstnevnte scoret og bommet på straffe, mens hans unge landsmann scoret to mål og skaffet et straffespark. Innbytter Heung-min Son scoret også for Tottenham.

To hodestøt

Spurs-manager Mauricio Pochettino møtte gamleklubben med et sterkt behov for tre poeng for ikke å miste kontakten med tabelltoppen, men det kunne ikke startet verre for gjestene. Kun et drøyt minutt hadde gått da 22-åringen James Ward-Prowse viste frem sin silkemyke dødballfot og serverte den hodesterke nederlenderen Virgil van Dijk, som råsterkt stanget inn sitt tredje mål for sesongen.

Like hodesterk fremstod imidlertid ikke van Dijk et drøyt kvarter senere. Midtstopperen ble regelrett knust i en hodeduell mot Tottenhams Dele Alli, som omsatte Moussa Sissokos innlegg i mål via tverrliggeren.

– En vanvittig spenst og bra timing, sa Vålerenga-trener Ronny Deila om Allis scoring i TV 2s studio i pausen.

Frem til da hadde Southampton vært det beste laget, men Tottenham dominerte resten av omgangen. Victor Wanyama – som ble pepet på av gamle fans – holdt på å sende gjestene i ledelsen like før pause, men en klarering av José Fonte sørget for at det fortsatt stod 1-1 da lagene gikk i garderoben.

Grusom Kane-straffe

Headinger var åpenbart hovedtemaet på St. Mary's denne desemberkvelden. For det var med nok et hodestøt at Harry Kane sendte Tottenham i ledelsen like etter pause. Spissen var i enden av en strålende Christian Eriksen-corner og noterte seg for sin åttende Premier League-scoring denne sesongen.

Snart skulle han få en gyllen mulighet til å sette scoring nummer ni. Nathan Redmond felte Alli i feltet – det betød rødt kort og straffe. Ikke alle var like enige i avgjørelsen til dommer Mike Dean, som tidligere har blitt tatt i å feire en Tottenham-scoring mens han selv dømte kampen.

Kane tok ansvar fra elleve meter, men blåste ballen langt over tverrliggeren etter at gresset under stamfoten hans løsnet og vippet opp ballen slik at han traff fullstendig feil på ballen. Spissen så direkte forfjamset ut der han så ned på det løse gresset etter et himmelhøyt forsøk som kunne minne om noe David Beckham gjorde i 2004-EM.

UFLAKS: Harry Kane ser ned på det løse gresset etter å ha bommet på straffespark mot Southampton. Foto: Matthew Childs , Reuters

– Han er helt skyldfri i dette her, sier Erik Thorstvedt om uheldige Kane i TV 2-studio etter kampen.

Straffemissen kunne blitt et bittert vendepunkt i Tottenhams kamp, men med én mann mer klarte de i stedet å øke ledelsen – både én og to ganger. Med fem minutter igjen å spille tok innbytter Heung-min Son imot en lang ball fra Eriksen og trillet den inn i lengste hjørne. Så scoret Dele Alli sitt andre mål for kvelden på nærmest identisk vis som sin koreanske lagkamerat.

4-1-seieren gjør at Tottenham holder seg inne i kampen om topp fire. Det er fortsatt tre poeng opp til fjerdeplass Arsenal. Southampton forblir på åttendeplass, nå med 12 poeng opp til femteplass Tottenham.