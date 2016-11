Tottenham vant etter Nordtveit-brøler

(Tottenham - West Ham 3-2) Håvard Nordtveit (26) kom inn med seks minutter igjen å spille for å sikre seieren. Først utlignet Tottenham så lagde nordmannen straffe.

Det så bekmørkt ut for Tottenham hjemme mot West Ham. Så to minutter før full tid viste Harry Kane hvor viktig han er for vertene. Bredsidet inn scoring i det åpne målet, før Håvard Nordtveit rett etterpå felte Heung-Min Son og lagde straffe. Nordmannen løftet armene oppgitt i været, men dommer Mike Dean var klokkeklar i sin sak.

– Bilic tar ut en offensiv spiller og setter inn et som skal trygge det defensive. Så virker det mot sin hensikt, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Det er klokkeklar straffe. Det er en god regel innenfor 16-meteren – stå på bena, sier Myhre.

Straffen konverterte selvfølgelig Harry Kane og alt var snudd på hodet for Nordtveit og West Ham. To kjappe for Kane, som også scorte mot Arsenal i siste kamp før landslagspausen.

– Den er klokkeklar og mareritt selvfølgelig for Håvard Nordtveit. Kan ikke unngå å synes litt synd på ham. Ingen tvil om saken han er altfor het. Det er bare klønete, sier Simen Stamsø Møller.

Trippel Harry

I sin første kamp fra start scoret også Harry Winks. 20-åringen plukket opp en retur fra West Ham-keeper Darren Randolph og banket inn sin første scoring for Tottenham i Premier League.

Det var derimot West Ham som tok ledelsen - to ganger. Cheikou Kouyaté headet i tverrligger etter en corner. Nedfallsfrukten landet hos Winston Reid som sendte ballen tilbake i farlig område. Der dukket Michail Antonio opp og headet West Ham i ledelsen. Antonios sjette for sesongen - alle med hodet.

Så utlignet altså Harry Winks etter 50 minutter. Vincent Janssen har måtte tåle en del kritikk siden han meldte overgang til Tottenham i sommer. Nederlenderen holdt i trøya til Reid, som gikk i bakken. Straffe til West Ham. Der var Manuel Lanzini, om mulig, enda sikrere enn Harry Kane senere i kampen. Sendte Hugo Lloris til høyre, før han banket ballen oppe til venstre.

West Ham holdt lenge ut og Tottenham hadde lite å by på. De virket desperate og klarte ikke å skape noe særlig. Så bytter altså Slaven Bilic inn Håvard Nordtveit for Dimitri Payet og marerittet startet for West Ham.

Med seieren så tar Tottenham innpå både Arsenal og Liverpool som begge avga poeng lørdag. De er nå tre poeng bak sistnevnte som leder Premier League, før Chelsea spiller søndag.