Tottenham laget skikkelig avskjedsfest

(Tottenham-Manchester United 2-1) Med tidligere stjerner på tribunen sørget dagens Tottenham-helter for en skikkelig avskjedsfest med White Hart Lane.

Topp 5 i Premier League 1. Chelsea 36 76-29 87 poeng

2. Tottenham 36 73-24 80

3. Liverpool 37 75-42 73

4. Man. City 36 72-38 72

5. Arsenal 36 72-43 69

Fem minutter og 25 sekunder. Det var hva Victor Wanyama trengte da Tottenham tok farvel med White Hart Lane i ettermiddag. I den 2620. kampen på den 118 år gamle stadion fikk kenyaneren gå opp helt alene på et innøvd cornertrekk. Headingen fra kloss hold var Manchester United-keeper David De Gea sjanseløs på. Spanjolen rakk ikke å reagere.

Suveren hjemme



Tottenham forlater sin hjemmebane med stil. Ikke siden 1964/65 har Spurs – ifølge Opta – gått ubeseiret på hjemmebane gjennom en hel sesong. 19 lag har prøvd å tukte Tottenham her denne sesongen, bare Leicester og Liverpool har forlatt med poeng.

Bakgrunn: Tottenham tar farvel med 118 års fotballhistorie

Harry Kane sikret den 17. seieren på hjemmebane denne sesongen da han tre minutter etter pause fikk høyrefoten på nok et perfekt Christian Eriksen-legg. Det var Kanes 22. fulltreffer for sesongen, og hans første mot Manchester United.

Gjorde åtte endringer



Tottenham fikk det enkelt mot et Manchester United-lag hvor José Mourinho hadde gjort åtte endringer fra Europa League-semifinalen mot Celta Vigo tidligere i uken. For å unngå en ydmykelse valgte Mourinho å kaste innpå både Henrik Mkhitaryan og Ander Herrera etter en times spill.

Det ble litt bedre. 10 minutter senere reduserte Wayne Rooney da han fikk en fot på et innlegg fra Anthony Martial. I 79. minutt slapp også Marcus Rashford til da han erstattet Juan Mata.

Rashford fikk en sjanse på overtid, men skjøt utenfor, og Manchester United kom ikke nærmere. Med to seriekamper igjen kan ikke Manchester United bli blant topp 4 i Premier League. Billetten til Champions League kan de likevel skaffe seg hvis de slår Ajax i Europa League-finalen 24. mai.

Da fløyta lød for full tid tok flere tusen tilskuere seg inn på gressmatta for å sikre seg et siste minne fra banen som har huset deres klubb siden 1899. Dermed måtte avslutningsseremonien utsettes. Tilskuerne ga blanke i gjentatte oppfordringer om å forlate banen.