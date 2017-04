Tottenham holdt lekestue med Watford – legger press på Chelsea

(Tottenham - Watford 4-0) Watford ble flere nummer for små da Tottenham tok sin sjette strake seier i Premier League.

Både før og under kampen mellom Tottenham og Watford strålte solen over London. På gressmatta på White Hart Lane var det Tottenham-spillerne som strålte.

Harry Kane var tilbake i Tottenham-troppen etter ankelskaden han pådro seg mot Millwall i FA-cupen, men det var ingen som savnet Spurs sin toppscorer mot Watford. Mauricio Pochettinos menn hadde ingen problemer med å regelrett feie over Watford - og det ser ut som de akter å gi Chelsea kamp til døra i jakten på ligagullet.

– Lag kommer til å frykte å komme til White Hart Lane, sa Dele Alli etter kampen.

Og det kan stemme. Tottenham var nemlig fryktinngytende gode mot Watford. Lørdagens 4-0 seier var av det overlegne slaget.

Drømmescoring

Pochettinos menn fant etterhvert løsningen på noe som var et tydelig problem tidlig i oppgjøret. Vertene prøvde stadig vekk på pasninger i bakrom - noe de ikke lykkes med ettersom Watford lå lavt og kompakt i forsvar.

Tottenhams løsning? Avslutninger fra distanse.

Første mann til å stille inn siktet var Dele Alli. Han åpnet scoringsballet med en perle. Etter kombinasjoner med Heung-Min Son, dro han seg innover i banen, fyrte av et skudd som bøyde seg rundt eks-Tottenham-målvakt Heurelho Gomes og i lengste kryss. Allis 16. scoring denne sesongen hadde et skikkelig Gareth Bale-preg over seg og nå er han bare tre scoringer bak toppscorer Kane.

Standarden var dermed satt.

Ikke lenge etter doblet Eric Dier Tottenhams ledelse til 2-0 etter at Son fikk et skuddforsøk blokkert, før hovmester Son selv økte til 3-0 like før pause - med nok et langskudd. Avslutningen hans lå klistret i hjørnet.

Leken Son



Tottenhams 3-0 scoring sørget for at Son ble den første spilleren fra Sør-Korea til å nå ti scoringer i én og samme sesong i Premier League. Og det skulle etterhvert bli mer jubel for Son.

Tre scoringer før pause, og samtlige av dem utenfor Watfords 16-meter. Allerede før hvilen var kampen langt på vei avgjort, og det så ut til at det kunne bli stygge siffre på White Hart Lane.

Og styggere siffre ble det sett med Watford-øyne. Etter pause økte Son ledelsen til 4-0 med en lekker volley, og scoret dermed sitt ellevte for sesongen. Tottenham var langt nærmere 5- og 6-0 enn Watford var redusering, og vertene hadde fire forsøk i treverket i løpet av kampen. Men det stoppet på 4-0.

Tre poeng, vakre scoringer, rent bur og Kane-comeback. Det kunne ikke blitt særlig mye bedre for Pochettino & co.



Tottenhams overlegne seier betyr at de befester sin posisjon som nummer to i Premier League, og er nå fem poeng bak serieleder Chelsea. Antonio Contes menn har én kamp til gode, og møter Joshua King og Bournemouth klokken 18.30 lørdag.

