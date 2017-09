Tottenham blant Premier League-verstingene på hjemmebane

(Tottenham - Swansea 0-0) Forrige sesong var ingen bedre enn Tottenham hjemme. Etter tre hjemmekamper i årets sesong er kun tre lag dårligere.

Etter tre hjemmekamper har Mauricio Pochettinos menn kun tatt to poeng på sin midlertidige hjemmearena Wembley. Og det etter uavgjort Burnley og Swansea.

Forrige sesong var ingen i Premier League bedre hjemme enn Tottenham var på White Hart Lane.

Nå har kun Watford, Swansea og Crystal Palace åpnet sesongen med svakere poengfangst på eget gress.

Under tre døgn etter Champions League-seieren mot Borussia Dortmund, virket Tottenham energiløse og uinspirerte i den første omgangen.

De dominerte ballinnhavet og var utvilsomt nærmest å ta med seg alle poengene, men Tottenham kom aldri nærmere enn Harry Kanes tverrliggertreff etter 57 minutter.

Dermed er de fem poeng bak ligaleder Manchester City, som valset over Watford.

Viasat-kommentator Roar Stokke brukte et ord mange ganger under Tottenhams Champions League-kamp mot Borussia Dortmund:

Kane og Son nærmest

Åtte av spillerne som var med å vinne onsdag, startet også lørdagens kamp. Heung-min Son var nærmest scoring før pause, men Lukasz Fabianski stoppet sør-koreaneren.

Starten av andre omgang startet litt i samme gate. Tottenham hadde mye ballinnhav, og etter et drøyt kvarter spilte de seg frem til Kanes nevnte sjanse.

Kane hadde scoret seks mål på de fire siste kampene før lørdagens oppgjør, og spissen var ivrig frempå også ti minutter før full tid.

24-åringen fikk vende opp og skyte 20 meter fra mål, men forsøket gikk utenfor til høyre for Fabianski.

Mot slutten satte Pochettino inn Fernando Llorente, men heller ikke importen fra Swansea klarte å sette ballen i nettet mot gamle lagkamerater.

75 prosent ballinnhav, 27 avslutninger og 52 (!) innlegg holdt ikke. Tottenham trives ikke på Wembley i Premier League.

– Jeg er veldig stolt over spillerne og innsatsen de legger ned for dette resultatet. Jeg sa vi måtte være selvsikre defensivt, og er man det, så kan man få resultater her, sier Swansea-manager Paul Clement i TV-intervjuet etter kampen.

