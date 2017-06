«Tometerspissen» fleipet med at han var hos familien

Peter Crouch (36) går for å være en av de morsomste fotballspillerne i Premier League. Her ser du hvorfor.

At den 2,01 meter høye Stoke-spissen, som svært sjelden er sett i fotballtrøyer som er lange nok i armene, gjerne spøker med sin egen høyde har vi sett flere eksempler på. Men hans siste Twitter-melding fikk det til å koke på nettet.

Fra sin familieferie i italienske Sardinia leverte han en «oneliner» som er retweetet av 111.000 etter at han ble fotografert mens han matet sjiraffene:

«Sommer for meg er å tilbringe tid med familien».

Peter Crouch lever opp til sitt rykte som spøkefugl. Ifølge The Telegraph startet han «humorkarrieren» med denne onelineren til Soccer AM tilbake i 2007:

– Jeg hadde fortsatt vært jomfru hvis ikke jeg var en profesjonell fotballspiller.

Crouch, med en fortid blant annet i Tottenham og Liverpool, ble sist sesong den 26. spilleren med 100 Premier League-mål. Forhåpentligvis blir det langt flere. 36-åringen fikk forlenget kontrakten sin med Stoke til ut neste sesong. Da vil spissen være 37 år.

Vil spille til han er 40



Selv innrømmer han at frykten for å legge opp gjør at han vil prøve å spille til han blir 40 år.

– Jeg føler fortsatt at jeg kan spille på dette nivået, at jeg kan hevde meg og stadig bevise at jeg har noe her å gjøre, sa Peter Crouch til Stoke Sentinel ved sesongslutt – hans 16. sesong som profesjonell fotballspiller.

– Hadde noen sagt til meg som barn at du kommer til å score 100 mål i Premier League og spille i 15 år, så hadde jeg neppe trodd på det, sier tometersmannen.