To solomål sikret Liverpool-jubel i Merseyside-derbyet

(Liverpool - Everton 3-1) Kampen om Merseyside ble en batalje. En batalje der lettbente ballkunstnere i Liverpools frontlinje sikret rød jubel.

– Evertons miserable statistikk mot byrivalen fortsetter, oppsummerte Øyvind Alsaker under TV 2s sending klokken tikket Liverpools vei på overtid.

To nøkler til rød suksess:



• Dejan Lovren som nøytraliserte Premiers League toppscorer, Romelu Lukaku.

• Coutinho og Manés herlige soloprestasjoner som gjorde Everton-forsvaret til hjelpeløse tilskuere ved to anledninger.

Manés dans med Everton-forsvaret gjorde at gjestene havnet bakpå. Everton øynet imidlertid håp da Matthew Pennington satte inn 1-1 etter 29 minutter.

Gleden ble kortvarig.

Coutinho-magi

Drøye to minutter senere svarte Phillipe Coutinho og Liverpool.

Brasilianeren danset seg forbi Idrissa Gana Gueye, før han like enkelt tok seg forbi målscorer Pennington og prikket inn 2-1 høyt opp i høyre hjørne.

Et skår i gleden var Mané skade ti minutter ut i 2. omgang. Med Adam Lallana og Jordan Henderson ute med skade fra før, krysser nok Liverpool-fansen fingrene for at deres toppscorer ikke forblir på sidelinjen altfor lenge.

Divock Origi kom inn og takket for tilliten ved å banke inn den avgjørende 3-1-scoringen fra 17 meter.

Dermed ble Liverpools Merseyside-hegemoni forlenget ytterligere.

SKADET: Sadio Mané tok telling etter en duell med Leighton Baines. En vridning gikk hardt utover senegaleserens kne. Foto: Paul Ellis , AFP

Mané-show

Fra benken fikk Divock Origi se sine lagkamerater score to herlige mål.

For Coutinho ble kanskje inspirert av lagkamert Mané, som med sin 1-0-scoring viste hva metaforen "som kniv i varmt smør" betyr i praksis.

Etter å ha vendt bort Evertons midtbaneterrier Gana Gueye snudde Mané seg mot mål. Han tok seg forbi Tom Davies etter at ballen gikk lynrask tur-retur mellom ham selv og Roberto Firmino.

16 meter før mål dro senegaleseren seg mot venstre før han plasserte ballen pent og pyntelig tilbake i høyre hjørne. Manés 13. scoring denne sesongen.

– En vanvittig soloprestasjon. Det er en drømmescoring, kommenterte Øyvind Alsaker da Liverpool tok ledelsen.

Liverpool fortsatte å dominere kampen på eget gress, en kamp som var preget av mange tøffer dueller.

Særlig midtbanespillerne Ross Barkley og Emre Can havnet flere ganger i dueller, som etter hvert førte til at førstnevnte fikk gult etter 40 minutter.

Og det var mer vilje enn noe annet som var avgjørende da Everton utlignet til 1-1.

Matthew Pennington stod på rett plass til rett tid etter at ballen hadde gått på kryss og tvers inne i feltet etter en Baines-corner.

Coutinho visste imidlertid å svare. Liverpool så seg aldri tilbake.

